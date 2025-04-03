SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Safe Long Term gain
Pablo Guillermo Croppi

Safe Long Term gain

Pablo Guillermo Croppi
0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -22%
VantageInternational-Live 22
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
877
Kârla kapanan işlemler:
653 (74.45%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (25.54%)
En iyi işlem:
85.71 EUR
En kötü işlem:
-388.53 EUR
Brüt kâr:
3 738.90 EUR (89 467 pips)
Brüt zarar:
-4 590.62 EUR (86 040 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (128.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
157.90 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
72.48%
Maks. mevduat yükü:
23.90%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
474 (54.05%)
Satış işlemleri:
403 (45.95%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.97 EUR
Ortalama kâr:
5.73 EUR
Ortalama zarar:
-20.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 408.68 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 408.68 EUR (11)
Aylık büyüme:
-14.95%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 117.67 EUR
Maksimum:
2 410.15 EUR (115.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.46% (2 410.15 EUR)
Varlığa göre:
52.16% (2 187.21 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 495
NZDUSD+ 185
NZDCAD+ 162
AUDNZD+ 35
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ -1.3K
NZDUSD+ -406
NZDCAD+ 697
AUDNZD+ 69
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ -6.7K
NZDUSD+ -2.9K
NZDCAD+ 11K
AUDNZD+ 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.71 EUR
En kötü işlem: -389 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +128.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 408.68 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Safe risk managed long term profits
İnceleme yok
2025.04.04 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Safe Long Term gain
Ayda 30 USD
-22%
0
0
USD
1.5K
EUR
51
100%
877
74%
72%
0.81
-0.97
EUR
57%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.