Pablo Guillermo Croppi

Safe Long Term gain

Pablo Guillermo Croppi
0 recensioni
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -22%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
877
Profit Trade:
653 (74.45%)
Loss Trade:
224 (25.54%)
Best Trade:
85.71 EUR
Worst Trade:
-388.53 EUR
Profitto lordo:
3 738.90 EUR (89 467 pips)
Perdita lorda:
-4 590.62 EUR (86 040 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (128.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
157.90 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
72.48%
Massimo carico di deposito:
23.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
474 (54.05%)
Short Trade:
403 (45.95%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.97 EUR
Profitto medio:
5.73 EUR
Perdita media:
-20.49 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-2 408.68 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 408.68 EUR (11)
Crescita mensile:
-14.95%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 117.67 EUR
Massimale:
2 410.15 EUR (115.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.46% (2 410.15 EUR)
Per equità:
52.16% (2 187.21 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 495
NZDUSD+ 185
NZDCAD+ 162
AUDNZD+ 35
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ -1.3K
NZDUSD+ -406
NZDCAD+ 697
AUDNZD+ 69
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ -6.7K
NZDUSD+ -2.9K
NZDCAD+ 11K
AUDNZD+ 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.71 EUR
Worst Trade: -389 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +128.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 408.68 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Safe risk managed long term profits
Non ci sono recensioni
2025.04.04 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
