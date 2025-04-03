SignauxSections
Pablo Guillermo Croppi

Safe Long Term gain

Pablo Guillermo Croppi
0 avis
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -22%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
877
Bénéfice trades:
653 (74.45%)
Perte trades:
224 (25.54%)
Meilleure transaction:
85.71 EUR
Pire transaction:
-388.53 EUR
Bénéfice brut:
3 738.90 EUR (89 467 pips)
Perte brute:
-4 590.62 EUR (86 040 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (128.96 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
157.90 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
72.48%
Charge de dépôt maximale:
23.90%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.35
Longs trades:
474 (54.05%)
Courts trades:
403 (45.95%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-0.97 EUR
Bénéfice moyen:
5.73 EUR
Perte moyenne:
-20.49 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-2 408.68 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 408.68 EUR (11)
Croissance mensuelle:
-14.85%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 117.67 EUR
Maximal:
2 410.15 EUR (115.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.46% (2 410.15 EUR)
Par fonds propres:
52.16% (2 187.21 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 495
NZDUSD+ 185
NZDCAD+ 162
AUDNZD+ 35
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ -1.3K
NZDUSD+ -406
NZDCAD+ 697
AUDNZD+ 69
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ -6.7K
NZDUSD+ -2.9K
NZDCAD+ 11K
AUDNZD+ 2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.71 EUR
Pire transaction: -389 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +128.96 EUR
Perte consécutive maximale: -2 408.68 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Safe risk managed long term profits
Aucun avis
2025.04.04 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
