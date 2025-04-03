Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 4 Fyntura-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 VantageInternational-Live 7 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live19 0.23 × 135 ICMarketsSC-Live10 0.30 × 122 ICMarketsSC-Live32 0.40 × 260 Pepperstone-Edge12 0.53 × 2132 Pepperstone-Edge07 0.58 × 33 ICMarketsSC-Live07 0.62 × 1522 ICMarketsSC-Live24 0.85 × 477 ICMarketsSC-Live09 1.13 × 8 Osprey-Live 1.50 × 4 Coinexx-Demo 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live08 1.79 × 85 Exness-Real8 2.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 2.00 × 504 ICMarketsSC-Live20 2.02 × 50 ICMarketsSC-Live15 2.05 × 20 ICMarketsSC-Live23 2.60 × 10 GlobalPrime-Live 2.90 × 21 FusionMarkets-Demo 3.25 × 4 31 daha fazla...