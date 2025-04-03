SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MT4 Lazy 2
Ting Yu Leung

MT4 Lazy 2

Ting Yu Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 212
Kârla kapanan işlemler:
925 (76.32%)
Zararla kapanan işlemler:
287 (23.68%)
En iyi işlem:
355.22 USD
En kötü işlem:
-483.53 USD
Brüt kâr:
6 614.77 USD (196 773 pips)
Brüt zarar:
-3 556.26 USD (164 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (391.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
391.07 USD (35)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
92.70%
Maks. mevduat yükü:
65.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.32
Alış işlemleri:
683 (56.35%)
Satış işlemleri:
529 (43.65%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
2.52 USD
Ortalama kâr:
7.15 USD
Ortalama zarar:
-12.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-20.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-483.53 USD (1)
Aylık büyüme:
7.22%
Yıllık tahmin:
89.85%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
483.86 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.66% (483.53 USD)
Varlığa göre:
79.11% (3 714.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 833
GBPJPY 87
NZDUSD 16
GBPUSD 16
AUDCAD 16
AUDUSD 15
USDJPY 15
CADJPY 14
EURAUD 14
GBPAUD 13
USDSGD 13
GBPCAD 13
NZDJPY 13
AUDJPY 13
EURNZD 13
CADCHF 13
AUDCHF 12
EURCHF 12
NZDCAD 12
EURUSD 12
USDCAD 12
EURCAD 11
AUDSGD 10
AUDNZD 6
GBPCHF 4
GBPSGD 2
NZDCHF 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 418
GBPJPY 97
NZDUSD 167
GBPUSD 131
AUDCAD 94
AUDUSD 135
USDJPY 79
CADJPY 72
EURAUD 125
GBPAUD 85
USDSGD 86
GBPCAD 71
NZDJPY 68
AUDJPY 230
EURNZD 119
CADCHF 139
AUDCHF 149
EURCHF 139
NZDCAD 68
EURUSD 158
USDCAD 69
EURCAD 63
AUDSGD 65
AUDNZD 27
GBPCHF 52
GBPSGD 18
NZDCHF 133
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY -3.1K
GBPJPY 5.4K
NZDUSD 2.1K
GBPUSD 2.4K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 2.4K
USDJPY 1.1K
CADJPY 2.1K
EURAUD -265
GBPAUD 1.7K
USDSGD 2K
GBPCAD 2K
NZDJPY 969
AUDJPY -1.2K
EURNZD -2.8K
CADCHF 1.9K
AUDCHF 1K
EURCHF 1.7K
NZDCAD 1.8K
EURUSD 862
USDCAD 1.8K
EURCAD 1.7K
AUDSGD 1.5K
AUDNZD 901
GBPCHF 543
GBPSGD 302
NZDCHF 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +355.22 USD
En kötü işlem: -484 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +391.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 135
ICMarketsSC-Live10
0.30 × 122
ICMarketsSC-Live32
0.40 × 260
Pepperstone-Edge12
0.53 × 2132
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1522
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 477
ICMarketsSC-Live09
1.13 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
Coinexx-Demo
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
Exness-Real8
2.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
2.00 × 504
ICMarketsSC-Live20
2.02 × 50
ICMarketsSC-Live15
2.05 × 20
ICMarketsSC-Live23
2.60 × 10
GlobalPrime-Live
2.90 × 21
FusionMarkets-Demo
3.25 × 4
31 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.17 19:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.15 22:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 21:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 14:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 20:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 19:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 17:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 06:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 17:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 20:05
Share of trading days is too low
2025.04.03 20:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.03 12:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 12:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 12:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.03 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
