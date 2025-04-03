- Crescita
Trade:
1 212
Profit Trade:
925 (76.32%)
Loss Trade:
287 (23.68%)
Best Trade:
355.22 USD
Worst Trade:
-483.53 USD
Profitto lordo:
6 614.77 USD (196 773 pips)
Perdita lorda:
-3 556.26 USD (164 950 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (391.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
391.07 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
92.70%
Massimo carico di deposito:
65.59%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.32
Long Trade:
683 (56.35%)
Short Trade:
529 (43.65%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
7.15 USD
Perdita media:
-12.39 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-20.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-483.53 USD (1)
Crescita mensile:
8.10%
Previsione annuale:
98.73%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
483.86 USD (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.66% (483.53 USD)
Per equità:
79.11% (3 714.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|833
|GBPJPY
|87
|NZDUSD
|16
|GBPUSD
|16
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|15
|USDJPY
|15
|CADJPY
|14
|EURAUD
|14
|GBPAUD
|13
|USDSGD
|13
|GBPCAD
|13
|NZDJPY
|13
|AUDJPY
|13
|EURNZD
|13
|CADCHF
|13
|AUDCHF
|12
|EURCHF
|12
|NZDCAD
|12
|EURUSD
|12
|USDCAD
|12
|EURCAD
|11
|AUDSGD
|10
|AUDNZD
|6
|GBPCHF
|4
|GBPSGD
|2
|NZDCHF
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|418
|GBPJPY
|97
|NZDUSD
|167
|GBPUSD
|131
|AUDCAD
|94
|AUDUSD
|135
|USDJPY
|79
|CADJPY
|72
|EURAUD
|125
|GBPAUD
|85
|USDSGD
|86
|GBPCAD
|71
|NZDJPY
|68
|AUDJPY
|230
|EURNZD
|119
|CADCHF
|139
|AUDCHF
|149
|EURCHF
|139
|NZDCAD
|68
|EURUSD
|158
|USDCAD
|69
|EURCAD
|63
|AUDSGD
|65
|AUDNZD
|27
|GBPCHF
|52
|GBPSGD
|18
|NZDCHF
|133
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|-3.1K
|GBPJPY
|5.4K
|NZDUSD
|2.1K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|2.4K
|USDJPY
|1.1K
|CADJPY
|2.1K
|EURAUD
|-265
|GBPAUD
|1.7K
|USDSGD
|2K
|GBPCAD
|2K
|NZDJPY
|969
|AUDJPY
|-1.2K
|EURNZD
|-2.8K
|CADCHF
|1.9K
|AUDCHF
|1K
|EURCHF
|1.7K
|NZDCAD
|1.8K
|EURUSD
|862
|USDCAD
|1.8K
|EURCAD
|1.7K
|AUDSGD
|1.5K
|AUDNZD
|901
|GBPCHF
|543
|GBPSGD
|302
|NZDCHF
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +355.22 USD
Worst Trade: -484 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +391.07 USD
Massima perdita consecutiva: -20.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 135
|
ICMarketsSC-Live10
|0.30 × 122
|
ICMarketsSC-Live32
|0.40 × 260
|
Pepperstone-Edge12
|0.53 × 2132
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.62 × 1522
|
ICMarketsSC-Live24
|0.85 × 477
|
ICMarketsSC-Live09
|1.13 × 8
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
Coinexx-Demo
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|2.00 × 504
|
ICMarketsSC-Live20
|2.02 × 50
|
ICMarketsSC-Live15
|2.05 × 20
|
ICMarketsSC-Live23
|2.60 × 10
|
GlobalPrime-Live
|2.90 × 21
|
FusionMarkets-Demo
|3.25 × 4
