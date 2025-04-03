SignauxSections
MT4 Lazy 2
Ting Yu Leung

MT4 Lazy 2

Ting Yu Leung
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
Pepperstone-Edge12
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 211
Bénéfice trades:
924 (76.30%)
Perte trades:
287 (23.70%)
Meilleure transaction:
355.22 USD
Pire transaction:
-483.53 USD
Bénéfice brut:
6 613.87 USD (196 629 pips)
Perte brute:
-3 556.26 USD (164 950 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (391.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
391.07 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
92.70%
Charge de dépôt maximale:
65.59%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.32
Longs trades:
682 (56.32%)
Courts trades:
529 (43.68%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
2.52 USD
Bénéfice moyen:
7.16 USD
Perte moyenne:
-12.39 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-20.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-483.53 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.68%
Prévision annuelle:
106.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
483.86 USD (7.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.66% (483.53 USD)
Par fonds propres:
79.11% (3 714.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY 832
GBPJPY 87
NZDUSD 16
GBPUSD 16
AUDCAD 16
AUDUSD 15
USDJPY 15
CADJPY 14
EURAUD 14
GBPAUD 13
USDSGD 13
GBPCAD 13
NZDJPY 13
AUDJPY 13
EURNZD 13
CADCHF 13
AUDCHF 12
EURCHF 12
NZDCAD 12
EURUSD 12
USDCAD 12
EURCAD 11
AUDSGD 10
AUDNZD 6
GBPCHF 4
GBPSGD 2
NZDCHF 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY 417
GBPJPY 97
NZDUSD 167
GBPUSD 131
AUDCAD 94
AUDUSD 135
USDJPY 79
CADJPY 72
EURAUD 125
GBPAUD 85
USDSGD 86
GBPCAD 71
NZDJPY 68
AUDJPY 230
EURNZD 119
CADCHF 139
AUDCHF 149
EURCHF 139
NZDCAD 68
EURUSD 158
USDCAD 69
EURCAD 63
AUDSGD 65
AUDNZD 27
GBPCHF 52
GBPSGD 18
NZDCHF 133
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY -3.3K
GBPJPY 5.4K
NZDUSD 2.1K
GBPUSD 2.4K
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 2.4K
USDJPY 1.1K
CADJPY 2.1K
EURAUD -265
GBPAUD 1.7K
USDSGD 2K
GBPCAD 2K
NZDJPY 969
AUDJPY -1.2K
EURNZD -2.8K
CADCHF 1.9K
AUDCHF 1K
EURCHF 1.7K
NZDCAD 1.8K
EURUSD 862
USDCAD 1.8K
EURCAD 1.7K
AUDSGD 1.5K
AUDNZD 901
GBPCHF 543
GBPSGD 302
NZDCHF 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +355.22 USD
Pire transaction: -484 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +391.07 USD
Perte consécutive maximale: -20.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 135
ICMarketsSC-Live10
0.30 × 122
ICMarketsSC-Live32
0.40 × 260
Pepperstone-Edge12
0.53 × 2132
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1522
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 477
ICMarketsSC-Live09
1.13 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
Coinexx-Demo
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
Exness-Real8
2.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
2.00 × 504
ICMarketsSC-Live20
2.02 × 50
ICMarketsSC-Live15
2.05 × 20
ICMarketsSC-Live23
2.60 × 10
GlobalPrime-Live
2.90 × 21
FusionMarkets-Demo
3.25 × 4
31 plus...
Aucun avis
2025.06.17 19:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.15 22:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 21:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.09 14:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 23:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 20:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 19:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 17:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 06:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 17:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 20:05
Share of trading days is too low
2025.04.03 20:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.03 12:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 12:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 12:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.03 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
