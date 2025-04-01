SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ROBO 41
Dmitrii Urakov

ROBO 41

Dmitrii Urakov
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
80 (73.39%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (26.61%)
En iyi işlem:
35.25 USD
En kötü işlem:
-41.30 USD
Brüt kâr:
461.61 USD (32 812 pips)
Brüt zarar:
-235.06 USD (15 277 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (53.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.79 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
52.03%
Maks. mevduat yükü:
4.56%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
36 (33.03%)
Satış işlemleri:
73 (66.97%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
5.77 USD
Ortalama zarar:
-8.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-114.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.17 USD (5)
Aylık büyüme:
2.21%
Yıllık tahmin:
26.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
95.57 USD
Maksimum:
114.17 USD (11.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.26% (114.17 USD)
Varlığa göre:
16.75% (171.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 43
EURCAD 35
EURGBP 15
AUDNZD 15
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 129
EURCAD 54
EURGBP 18
AUDNZD 20
AUDUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 9.8K
EURCAD 4.6K
EURGBP 720
AUDNZD 1.9K
AUDUSD 506
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.25 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +53.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinance-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.40 × 5
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
Tickmill-Live04
0.51 × 423
RoboForex-ECN-3
0.65 × 98
GerchikCo-Live
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.76 × 1055
ICMarkets-Live04
0.80 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.90 × 21
AMarkets-Real
1.05 × 22
TMGM.TradeMax-Live7
1.18 × 11
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.41 × 61
FXChoice-Pro Live
1.52 × 21
ICMarketsSC-Live09
1.67 × 3
RoboForex-ECN
1.67 × 115
FXCL-Main2
2.00 × 3
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
2.18 × 92
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.28 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 11:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 09:26
Share of trading days is too low
2025.04.01 06:34
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.81% of days out of the 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 06:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.01 06:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
