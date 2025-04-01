- Büyüme
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
80 (73.39%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (26.61%)
En iyi işlem:
35.25 USD
En kötü işlem:
-41.30 USD
Brüt kâr:
461.61 USD (32 812 pips)
Brüt zarar:
-235.06 USD (15 277 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (53.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.79 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
52.03%
Maks. mevduat yükü:
4.56%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
36 (33.03%)
Satış işlemleri:
73 (66.97%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
2.08 USD
Ortalama kâr:
5.77 USD
Ortalama zarar:
-8.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-114.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.17 USD (5)
Aylık büyüme:
2.21%
Yıllık tahmin:
26.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
95.57 USD
Maksimum:
114.17 USD (11.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.26% (114.17 USD)
Varlığa göre:
16.75% (171.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|43
|EURCAD
|35
|EURGBP
|15
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|129
|EURCAD
|54
|EURGBP
|18
|AUDNZD
|20
|AUDUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9.8K
|EURCAD
|4.6K
|EURGBP
|720
|AUDNZD
|1.9K
|AUDUSD
|506
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.25 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +53.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.51 × 423
|
RoboForex-ECN-3
|0.65 × 98
|
GerchikCo-Live
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.76 × 1055
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.90 × 21
|
AMarkets-Real
|1.05 × 22
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.18 × 11
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.41 × 61
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 21
|
ICMarketsSC-Live09
|1.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.67 × 115
|
FXCL-Main2
|2.00 × 3
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|2.18 × 92
