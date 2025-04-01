SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ROBO 41
Dmitrii Urakov

ROBO 41

Dmitrii Urakov
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
80 (73.39%)
Perte trades:
29 (26.61%)
Meilleure transaction:
35.25 USD
Pire transaction:
-41.30 USD
Bénéfice brut:
461.61 USD (32 812 pips)
Perte brute:
-235.06 USD (15 277 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (53.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.79 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
52.03%
Charge de dépôt maximale:
4.56%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.98
Longs trades:
36 (33.03%)
Courts trades:
73 (66.97%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
2.08 USD
Bénéfice moyen:
5.77 USD
Perte moyenne:
-8.11 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-114.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.17 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.21%
Prévision annuelle:
26.80%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
95.57 USD
Maximal:
114.17 USD (11.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.26% (114.17 USD)
Par fonds propres:
16.75% (171.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 43
EURCAD 35
EURGBP 15
AUDNZD 15
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 129
EURCAD 54
EURGBP 18
AUDNZD 20
AUDUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 9.8K
EURCAD 4.6K
EURGBP 720
AUDNZD 1.9K
AUDUSD 506
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.25 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +53.47 USD
Perte consécutive maximale: -114.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinance-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.40 × 5
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
Tickmill-Live04
0.51 × 423
RoboForex-ECN-3
0.65 × 98
GerchikCo-Live
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.76 × 1055
ICMarkets-Live04
0.80 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.90 × 21
AMarkets-Real
1.05 × 22
TMGM.TradeMax-Live7
1.18 × 11
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.41 × 61
FXChoice-Pro Live
1.52 × 21
ICMarketsSC-Live09
1.67 × 3
RoboForex-ECN
1.67 × 115
FXCL-Main2
2.00 × 3
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
2.18 × 92
23 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.28 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 11:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 09:26
Share of trading days is too low
2025.04.01 06:34
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.81% of days out of the 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 06:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.01 06:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ROBO 41
35 USD par mois
23%
0
0
USD
1.2K
USD
31
99%
109
73%
52%
1.96
2.08
USD
17%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.