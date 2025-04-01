SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ROBO 41
Dmitrii Urakov

ROBO 41

Dmitrii Urakov
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 23%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
80 (73.39%)
Loss Trade:
29 (26.61%)
Best Trade:
35.25 USD
Worst Trade:
-41.30 USD
Profitto lordo:
461.61 USD (32 812 pips)
Perdita lorda:
-235.06 USD (15 277 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (53.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
52.03%
Massimo carico di deposito:
4.56%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
36 (33.03%)
Short Trade:
73 (66.97%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
5.77 USD
Perdita media:
-8.11 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-114.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.17 USD (5)
Crescita mensile:
2.21%
Previsione annuale:
26.80%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95.57 USD
Massimale:
114.17 USD (11.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.26% (114.17 USD)
Per equità:
16.75% (171.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 43
EURCAD 35
EURGBP 15
AUDNZD 15
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 129
EURCAD 54
EURGBP 18
AUDNZD 20
AUDUSD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 9.8K
EURCAD 4.6K
EURGBP 720
AUDNZD 1.9K
AUDUSD 506
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.25 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +53.47 USD
Massima perdita consecutiva: -114.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinance-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.40 × 5
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
Tickmill-Live04
0.51 × 423
RoboForex-ECN-3
0.65 × 98
GerchikCo-Live
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.76 × 1055
ICMarkets-Live04
0.80 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.90 × 21
AMarkets-Real
1.05 × 22
TMGM.TradeMax-Live7
1.18 × 11
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.41 × 61
FXChoice-Pro Live
1.52 × 21
ICMarketsSC-Live09
1.67 × 3
RoboForex-ECN
1.67 × 115
FXCL-Main2
2.00 × 3
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
2.18 × 92
23 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 18:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 08:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.28 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 11:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.21 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 09:26
Share of trading days is too low
2025.04.01 06:34
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 14.81% of days out of the 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 06:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.01 06:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
