- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
80 (73.39%)
Loss Trade:
29 (26.61%)
Best Trade:
35.25 USD
Worst Trade:
-41.30 USD
Profitto lordo:
461.61 USD (32 812 pips)
Perdita lorda:
-235.06 USD (15 277 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (53.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.79 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
52.03%
Massimo carico di deposito:
4.56%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
36 (33.03%)
Short Trade:
73 (66.97%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
2.08 USD
Profitto medio:
5.77 USD
Perdita media:
-8.11 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-114.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.17 USD (5)
Crescita mensile:
2.21%
Previsione annuale:
26.80%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95.57 USD
Massimale:
114.17 USD (11.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.26% (114.17 USD)
Per equità:
16.75% (171.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|43
|EURCAD
|35
|EURGBP
|15
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|129
|EURCAD
|54
|EURGBP
|18
|AUDNZD
|20
|AUDUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9.8K
|EURCAD
|4.6K
|EURGBP
|720
|AUDNZD
|1.9K
|AUDUSD
|506
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.25 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +53.47 USD
Massima perdita consecutiva: -114.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinance-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.51 × 423
|
RoboForex-ECN-3
|0.65 × 98
|
GerchikCo-Live
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.76 × 1055
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.90 × 21
|
AMarkets-Real
|1.05 × 22
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.18 × 11
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.41 × 61
|
FXChoice-Pro Live
|1.52 × 21
|
ICMarketsSC-Live09
|1.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.67 × 115
|
FXCL-Main2
|2.00 × 3
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|2.18 × 92
