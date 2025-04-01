SinyallerBölümler
Moncy Kuriakose

Darwin Light

Moncy Kuriakose
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 385
Kârla kapanan işlemler:
4 028 (74.80%)
Zararla kapanan işlemler:
1 357 (25.20%)
En iyi işlem:
391.45 USD
En kötü işlem:
-511.12 USD
Brüt kâr:
36 646.12 USD (565 042 pips)
Brüt zarar:
-28 428.60 USD (426 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (113.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
816.21 USD (21)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
96.35%
Maks. mevduat yükü:
83.70%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
192
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
3 492 (64.85%)
Satış işlemleri:
1 893 (35.15%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
9.10 USD
Ortalama zarar:
-20.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-5 710.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 710.61 USD (21)
Aylık büyüme:
3.62%
Yıllık tahmin:
45.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
388.87 USD
Maksimum:
5 711.61 USD (5.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.33% (5 711.61 USD)
Varlığa göre:
6.60% (7 070.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3305
GBPUSD 979
XAUUSD 355
USDJPY 258
AUDCAD 79
NZDCAD 45
EURGBP 31
GBPAUD 30
NZDCHF 29
USDCHF 26
GBPCAD 25
NZDUSD 25
EURNZD 25
AUDUSD 22
GBPNZD 17
AUDNZD 16
USDCAD 14
EURCAD 14
AUDJPY 13
CHFJPY 11
GBPJPY 11
EURJPY 11
GBPCHF 11
AUDCHF 11
EURCHF 9
CADCHF 8
EURAUD 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.9K
GBPUSD 1.5K
XAUUSD 4.7K
USDJPY 2.1K
AUDCAD -37
NZDCAD -205
EURGBP 93
GBPAUD 86
NZDCHF -770
USDCHF 24
GBPCAD 64
NZDUSD -244
EURNZD -125
AUDUSD 111
GBPNZD -58
AUDNZD -14
USDCAD -531
EURCAD 37
AUDJPY -16
CHFJPY 231
GBPJPY -469
EURJPY -394
GBPCHF 51
AUDCHF 35
EURCHF 21
CADCHF 20
EURAUD 146
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 31K
GBPUSD -3.4K
XAUUSD 124K
USDJPY 15K
AUDCAD 172
NZDCAD -1.2K
EURGBP 1.5K
GBPAUD 2.1K
NZDCHF -10K
USDCHF -796
GBPCAD 3.7K
NZDUSD -5.2K
EURNZD -4.4K
AUDUSD 598
GBPNZD -1.3K
AUDNZD -2.4K
USDCAD -1.2K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.5K
CHFJPY 8.5K
GBPJPY -11K
EURJPY -10K
GBPCHF 915
AUDCHF 304
EURCHF 364
CADCHF 103
EURAUD 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +391.45 USD
En kötü işlem: -511 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +113.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 710.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.76% of days out of 231 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 17:12
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.85% of days out of 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.85% of days out of 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 00:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.53% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwin Light
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
108K
USD
37
99%
5 385
74%
96%
1.28
1.53
USD
7%
1:200
