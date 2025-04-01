SegnaliSezioni
Moncy Kuriakose

Darwin Light

Moncy Kuriakose
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 385
Profit Trade:
4 028 (74.80%)
Loss Trade:
1 357 (25.20%)
Best Trade:
391.45 USD
Worst Trade:
-511.12 USD
Profitto lordo:
36 646.12 USD (565 042 pips)
Perdita lorda:
-28 428.60 USD (426 980 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (113.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
816.21 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
96.35%
Massimo carico di deposito:
83.70%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
192
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
3 492 (64.85%)
Short Trade:
1 893 (35.15%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
9.10 USD
Perdita media:
-20.95 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-5 710.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 710.61 USD (21)
Crescita mensile:
3.74%
Previsione annuale:
45.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
388.87 USD
Massimale:
5 711.61 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (5 711.61 USD)
Per equità:
6.60% (7 070.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3305
GBPUSD 979
XAUUSD 355
USDJPY 258
AUDCAD 79
NZDCAD 45
EURGBP 31
GBPAUD 30
NZDCHF 29
USDCHF 26
GBPCAD 25
NZDUSD 25
EURNZD 25
AUDUSD 22
GBPNZD 17
AUDNZD 16
USDCAD 14
EURCAD 14
AUDJPY 13
CHFJPY 11
GBPJPY 11
EURJPY 11
GBPCHF 11
AUDCHF 11
EURCHF 9
CADCHF 8
EURAUD 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.9K
GBPUSD 1.5K
XAUUSD 4.7K
USDJPY 2.1K
AUDCAD -37
NZDCAD -205
EURGBP 93
GBPAUD 86
NZDCHF -770
USDCHF 24
GBPCAD 64
NZDUSD -244
EURNZD -125
AUDUSD 111
GBPNZD -58
AUDNZD -14
USDCAD -531
EURCAD 37
AUDJPY -16
CHFJPY 231
GBPJPY -469
EURJPY -394
GBPCHF 51
AUDCHF 35
EURCHF 21
CADCHF 20
EURAUD 146
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 31K
GBPUSD -3.4K
XAUUSD 124K
USDJPY 15K
AUDCAD 172
NZDCAD -1.2K
EURGBP 1.5K
GBPAUD 2.1K
NZDCHF -10K
USDCHF -796
GBPCAD 3.7K
NZDUSD -5.2K
EURNZD -4.4K
AUDUSD 598
GBPNZD -1.3K
AUDNZD -2.4K
USDCAD -1.2K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.5K
CHFJPY 8.5K
GBPJPY -11K
EURJPY -10K
GBPCHF 915
AUDCHF 304
EURCHF 364
CADCHF 103
EURAUD 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +391.45 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +113.37 USD
Massima perdita consecutiva: -5 710.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
2025.09.03 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.76% of days out of 231 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 22:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 17:12
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.85% of days out of 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 09:02
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.85% of days out of 227 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 02:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 00:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.53% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 08:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 14:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.