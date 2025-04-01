- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 385
Profit Trade:
4 028 (74.80%)
Loss Trade:
1 357 (25.20%)
Best Trade:
391.45 USD
Worst Trade:
-511.12 USD
Profitto lordo:
36 646.12 USD (565 042 pips)
Perdita lorda:
-28 428.60 USD (426 980 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (113.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
816.21 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
96.35%
Massimo carico di deposito:
83.70%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
192
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
3 492 (64.85%)
Short Trade:
1 893 (35.15%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
9.10 USD
Perdita media:
-20.95 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-5 710.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 710.61 USD (21)
Crescita mensile:
3.74%
Previsione annuale:
45.60%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
388.87 USD
Massimale:
5 711.61 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (5 711.61 USD)
Per equità:
6.60% (7 070.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3305
|GBPUSD
|979
|XAUUSD
|355
|USDJPY
|258
|AUDCAD
|79
|NZDCAD
|45
|EURGBP
|31
|GBPAUD
|30
|NZDCHF
|29
|USDCHF
|26
|GBPCAD
|25
|NZDUSD
|25
|EURNZD
|25
|AUDUSD
|22
|GBPNZD
|17
|AUDNZD
|16
|USDCAD
|14
|EURCAD
|14
|AUDJPY
|13
|CHFJPY
|11
|GBPJPY
|11
|EURJPY
|11
|GBPCHF
|11
|AUDCHF
|11
|EURCHF
|9
|CADCHF
|8
|EURAUD
|5
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.9K
|GBPUSD
|1.5K
|XAUUSD
|4.7K
|USDJPY
|2.1K
|AUDCAD
|-37
|NZDCAD
|-205
|EURGBP
|93
|GBPAUD
|86
|NZDCHF
|-770
|USDCHF
|24
|GBPCAD
|64
|NZDUSD
|-244
|EURNZD
|-125
|AUDUSD
|111
|GBPNZD
|-58
|AUDNZD
|-14
|USDCAD
|-531
|EURCAD
|37
|AUDJPY
|-16
|CHFJPY
|231
|GBPJPY
|-469
|EURJPY
|-394
|GBPCHF
|51
|AUDCHF
|35
|EURCHF
|21
|CADCHF
|20
|EURAUD
|146
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|31K
|GBPUSD
|-3.4K
|XAUUSD
|124K
|USDJPY
|15K
|AUDCAD
|172
|NZDCAD
|-1.2K
|EURGBP
|1.5K
|GBPAUD
|2.1K
|NZDCHF
|-10K
|USDCHF
|-796
|GBPCAD
|3.7K
|NZDUSD
|-5.2K
|EURNZD
|-4.4K
|AUDUSD
|598
|GBPNZD
|-1.3K
|AUDNZD
|-2.4K
|USDCAD
|-1.2K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|-3.5K
|CHFJPY
|8.5K
|GBPJPY
|-11K
|EURJPY
|-10K
|GBPCHF
|915
|AUDCHF
|304
|EURCHF
|364
|CADCHF
|103
|EURAUD
|3.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +391.45 USD
Worst Trade: -511 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +113.37 USD
Massima perdita consecutiva: -5 710.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
37
99%
5 385
74%
96%
1.28
1.53
USD
USD
7%
1:200