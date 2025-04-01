SignauxSections
Moncy Kuriakose

Darwin Light

Moncy Kuriakose
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 361
Bénéfice trades:
4 007 (74.74%)
Perte trades:
1 354 (25.26%)
Meilleure transaction:
391.45 USD
Pire transaction:
-511.12 USD
Bénéfice brut:
36 522.71 USD (564 523 pips)
Perte brute:
-28 332.72 USD (426 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (113.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
816.21 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
96.35%
Charge de dépôt maximale:
83.70%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
205
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.43
Longs trades:
3 491 (65.12%)
Courts trades:
1 870 (34.88%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
1.53 USD
Bénéfice moyen:
9.11 USD
Perte moyenne:
-20.93 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-5 710.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 710.61 USD (21)
Croissance mensuelle:
3.83%
Prévision annuelle:
46.57%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
388.87 USD
Maximal:
5 711.61 USD (5.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.33% (5 711.61 USD)
Par fonds propres:
6.60% (7 070.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3285
GBPUSD 978
XAUUSD 355
USDJPY 255
AUDCAD 79
NZDCAD 45
EURGBP 31
GBPAUD 30
NZDCHF 29
USDCHF 26
GBPCAD 25
NZDUSD 25
EURNZD 25
AUDUSD 22
GBPNZD 17
AUDNZD 16
USDCAD 14
EURCAD 14
AUDJPY 13
CHFJPY 11
GBPJPY 11
EURJPY 11
GBPCHF 11
AUDCHF 11
EURCHF 9
CADCHF 8
EURAUD 5
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.9K
GBPUSD 1.5K
XAUUSD 4.7K
USDJPY 2K
AUDCAD -37
NZDCAD -205
EURGBP 93
GBPAUD 86
NZDCHF -770
USDCHF 24
GBPCAD 64
NZDUSD -244
EURNZD -125
AUDUSD 111
GBPNZD -58
AUDNZD -14
USDCAD -531
EURCAD 37
AUDJPY -16
CHFJPY 231
GBPJPY -469
EURJPY -394
GBPCHF 51
AUDCHF 35
EURCHF 21
CADCHF 20
EURAUD 146
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 31K
GBPUSD -3.5K
XAUUSD 124K
USDJPY 15K
AUDCAD 172
NZDCAD -1.2K
EURGBP 1.5K
GBPAUD 2.1K
NZDCHF -10K
USDCHF -796
GBPCAD 3.7K
NZDUSD -5.2K
EURNZD -4.4K
AUDUSD 598
GBPNZD -1.3K
AUDNZD -2.4K
USDCAD -1.2K
EURCAD 1.2K
AUDJPY -3.5K
CHFJPY 8.5K
GBPJPY -11K
EURJPY -10K
GBPCHF 915
AUDCHF 304
EURCHF 364
CADCHF 103
EURAUD 3.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +391.45 USD
Pire transaction: -511 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +113.37 USD
Perte consécutive maximale: -5 710.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
