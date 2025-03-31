- Büyüme
İşlemler:
2 143
Kârla kapanan işlemler:
1 884 (87.91%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (12.09%)
En iyi işlem:
13.50 USD
En kötü işlem:
-15.90 USD
Brüt kâr:
951.20 USD (548 494 pips)
Brüt zarar:
-511.68 USD (603 927 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
367 (112.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.23 USD (367)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
86.68%
Maks. mevduat yükü:
30.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.48
Alış işlemleri:
2 012 (93.89%)
Satış işlemleri:
131 (6.11%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.50 USD
Ortalama zarar:
-1.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-6.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.77 USD (5)
Aylık büyüme:
9.38%
Yıllık tahmin:
113.76%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.95 USD
Maksimum:
58.77 USD (7.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.10% (55.40 USD)
Varlığa göre:
63.31% (426.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|1569
|USTEC
|341
|XAUUSD
|116
|US500
|66
|BRENT
|22
|JP225
|9
|XRPUSD
|3
|SOLUSD
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|DOGEUSD
|2
|DE40
|2
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|ETHUSD
|1
|BTCUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XTIUSD
|402
|USTEC
|-25
|XAUUSD
|41
|US500
|0
|BRENT
|29
|JP225
|-4
|XRPUSD
|-2
|SOLUSD
|1
|GBPJPY
|0
|EURUSD
|-5
|DOGEUSD
|0
|DE40
|1
|USDCAD
|0
|USDCHF
|0
|NZDUSD
|-3
|ETHUSD
|0
|BTCUSD
|3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XTIUSD
|40K
|USTEC
|-71K
|XAUUSD
|457
|US500
|2.5K
|BRENT
|2.8K
|JP225
|-53K
|XRPUSD
|-23K
|SOLUSD
|940
|GBPJPY
|23
|EURUSD
|-16
|DOGEUSD
|330
|DE40
|11K
|USDCAD
|15
|USDCHF
|9
|NZDUSD
|-134
|ETHUSD
|1K
|BTCUSD
|32K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.50 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 367
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +112.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
OctaFX-Real3
|0.00 × 1
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
Tickmill-Live04
|0.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 3
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
Tickmill-Live05
|0.81 × 310
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
LQD1-Live01
|0.93 × 14
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 76
Pepperstone-Edge03
|0.99 × 136
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.00 × 306
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
ICMarketsSC-Live16
|1.10 × 175
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
Exness-Real14
|1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
133%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
26
69%
2 143
87%
87%
1.85
0.21
USD
USD
63%
1:500