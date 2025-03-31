SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BD DRAGON TITAN EA
Hasan Abdulkhaleq Maki Madan Maki

BD DRAGON TITAN EA

Hasan Abdulkhaleq Maki Madan Maki
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 133%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 143
Kârla kapanan işlemler:
1 884 (87.91%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (12.09%)
En iyi işlem:
13.50 USD
En kötü işlem:
-15.90 USD
Brüt kâr:
951.20 USD (548 494 pips)
Brüt zarar:
-511.68 USD (603 927 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
367 (112.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.23 USD (367)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
86.68%
Maks. mevduat yükü:
30.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.48
Alış işlemleri:
2 012 (93.89%)
Satış işlemleri:
131 (6.11%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.50 USD
Ortalama zarar:
-1.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-6.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.77 USD (5)
Aylık büyüme:
9.38%
Yıllık tahmin:
113.76%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.95 USD
Maksimum:
58.77 USD (7.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.10% (55.40 USD)
Varlığa göre:
63.31% (426.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XTIUSD 1569
USTEC 341
XAUUSD 116
US500 66
BRENT 22
JP225 9
XRPUSD 3
SOLUSD 3
GBPJPY 3
EURUSD 2
DOGEUSD 2
DE40 2
USDCAD 1
USDCHF 1
NZDUSD 1
ETHUSD 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XTIUSD 402
USTEC -25
XAUUSD 41
US500 0
BRENT 29
JP225 -4
XRPUSD -2
SOLUSD 1
GBPJPY 0
EURUSD -5
DOGEUSD 0
DE40 1
USDCAD 0
USDCHF 0
NZDUSD -3
ETHUSD 0
BTCUSD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XTIUSD 40K
USTEC -71K
XAUUSD 457
US500 2.5K
BRENT 2.8K
JP225 -53K
XRPUSD -23K
SOLUSD 940
GBPJPY 23
EURUSD -16
DOGEUSD 330
DE40 11K
USDCAD 15
USDCHF 9
NZDUSD -134
ETHUSD 1K
BTCUSD 32K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.50 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 367
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +112.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real3
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
Tickmill-Live05
0.81 × 310
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 76
Pepperstone-Edge03
0.99 × 136
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.00 × 306
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ICMarketsSC-Live16
1.10 × 175
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
141 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 11:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
