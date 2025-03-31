SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BD DRAGON TITAN EA
Hasan Abdulkhaleq Maki Madan Maki

BD DRAGON TITAN EA

Hasan Abdulkhaleq Maki Madan Maki
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 133%
Tickmill-Live08
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 143
Profit Trade:
1 884 (87.91%)
Loss Trade:
259 (12.09%)
Best Trade:
13.50 USD
Worst Trade:
-15.90 USD
Profitto lordo:
951.20 USD (548 494 pips)
Perdita lorda:
-511.68 USD (603 927 pips)
Vincite massime consecutive:
367 (112.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.23 USD (367)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
86.68%
Massimo carico di deposito:
30.21%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.48
Long Trade:
2 012 (93.89%)
Short Trade:
131 (6.11%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.50 USD
Perdita media:
-1.98 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.77 USD (5)
Crescita mensile:
10.79%
Previsione annuale:
134.11%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.95 USD
Massimale:
58.77 USD (7.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.10% (55.40 USD)
Per equità:
63.31% (426.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XTIUSD 1569
USTEC 341
XAUUSD 116
US500 66
BRENT 22
JP225 9
XRPUSD 3
SOLUSD 3
GBPJPY 3
EURUSD 2
DOGEUSD 2
DE40 2
USDCAD 1
USDCHF 1
NZDUSD 1
ETHUSD 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XTIUSD 402
USTEC -25
XAUUSD 41
US500 0
BRENT 29
JP225 -4
XRPUSD -2
SOLUSD 1
GBPJPY 0
EURUSD -5
DOGEUSD 0
DE40 1
USDCAD 0
USDCHF 0
NZDUSD -3
ETHUSD 0
BTCUSD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XTIUSD 40K
USTEC -71K
XAUUSD 457
US500 2.5K
BRENT 2.8K
JP225 -53K
XRPUSD -23K
SOLUSD 940
GBPJPY 23
EURUSD -16
DOGEUSD 330
DE40 11K
USDCAD 15
USDCHF 9
NZDUSD -134
ETHUSD 1K
BTCUSD 32K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.50 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 367
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +112.23 USD
Massima perdita consecutiva: -6.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real3
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
Tickmill-Live05
0.81 × 310
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 76
Pepperstone-Edge03
0.99 × 136
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.00 × 306
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ICMarketsSC-Live16
1.10 × 175
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
141 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 11:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BD DRAGON TITAN EA
30USD al mese
133%
0
0
USD
1.2K
USD
26
69%
2 143
87%
87%
1.85
0.21
USD
63%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.