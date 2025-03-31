SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BD DRAGON TITAN EA
Hasan Abdulkhaleq Maki Madan Maki

BD DRAGON TITAN EA

Hasan Abdulkhaleq Maki Madan Maki
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 121%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 127
Bénéfice trades:
1 868 (87.82%)
Perte trades:
259 (12.18%)
Meilleure transaction:
13.50 USD
Pire transaction:
-15.90 USD
Bénéfice brut:
945.83 USD (547 965 pips)
Perte brute:
-511.68 USD (603 927 pips)
Gains consécutifs maximales:
367 (112.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
112.23 USD (367)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
86.68%
Charge de dépôt maximale:
30.21%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.39
Longs trades:
1 996 (93.84%)
Courts trades:
131 (6.16%)
Facteur de profit:
1.85
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
0.51 USD
Perte moyenne:
-1.98 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-6.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.77 USD (5)
Croissance mensuelle:
5.38%
Prévision annuelle:
65.28%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.95 USD
Maximal:
58.77 USD (7.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.10% (55.40 USD)
Par fonds propres:
63.31% (426.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XTIUSD 1553
USTEC 341
XAUUSD 116
US500 66
BRENT 22
JP225 9
XRPUSD 3
SOLUSD 3
GBPJPY 3
EURUSD 2
DOGEUSD 2
DE40 2
USDCAD 1
USDCHF 1
NZDUSD 1
ETHUSD 1
BTCUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XTIUSD 396
USTEC -25
XAUUSD 41
US500 0
BRENT 29
JP225 -4
XRPUSD -2
SOLUSD 1
GBPJPY 0
EURUSD -5
DOGEUSD 0
DE40 1
USDCAD 0
USDCHF 0
NZDUSD -3
ETHUSD 0
BTCUSD 3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XTIUSD 39K
USTEC -71K
XAUUSD 457
US500 2.5K
BRENT 2.8K
JP225 -53K
XRPUSD -23K
SOLUSD 940
GBPJPY 23
EURUSD -16
DOGEUSD 330
DE40 11K
USDCAD 15
USDCHF 9
NZDUSD -134
ETHUSD 1K
BTCUSD 32K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.50 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 367
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +112.23 USD
Perte consécutive maximale: -6.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real3
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
Tickmill-Live04
0.17 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
Tickmill-Live05
0.81 × 310
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 76
Pepperstone-Edge03
0.99 × 136
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.00 × 306
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ICMarketsSC-Live16
1.10 × 175
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
Aucun avis
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 11:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 04:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
