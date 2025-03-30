SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TenPipAuto
Terry Alan Lamb

TenPipAuto

Terry Alan Lamb
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
573
Kârla kapanan işlemler:
376 (65.61%)
Zararla kapanan işlemler:
197 (34.38%)
En iyi işlem:
10 452.66 USD
En kötü işlem:
-2 926.38 USD
Brüt kâr:
66 367.44 USD (140 905 pips)
Brüt zarar:
-30 321.62 USD (127 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (3 381.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 809.90 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.09%
Maks. mevduat yükü:
53.88%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
3.77
Alış işlemleri:
301 (52.53%)
Satış işlemleri:
272 (47.47%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
62.91 USD
Ortalama kâr:
176.51 USD
Ortalama zarar:
-153.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-191.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 553.39 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.05%
Yıllık tahmin:
0.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 503.17 USD
Maksimum:
9 553.39 USD (6.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.99% (9 553.39 USD)
Varlığa göre:
7.01% (9 267.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 242
EURAUD 103
AUDCAD 48
NZDJPY 20
EURCHF 14
GBPUSD 14
AUDJPY 12
USDCAD 11
NZDUSD 11
EURJPY 11
USDCHF 11
CADCHF 10
XAUUSD 10
EURUSD 9
CADJPY 9
AUDNZD 9
AUDUSD 6
GBPJPY 5
CHFJPY 5
EURCAD 4
AUDCHF 4
USDJPY 3
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 304
EURAUD 24K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY -152
EURCHF 592
GBPUSD 571
AUDJPY 0
USDCAD 383
NZDUSD 395
EURJPY 606
USDCHF 725
CADCHF 433
XAUUSD 70
EURUSD 493
CADJPY 765
AUDNZD 1.2K
AUDUSD 197
GBPJPY 135
CHFJPY 1.3K
EURCAD 487
AUDCHF 730
USDJPY 214
EURNZD 19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD -11K
EURAUD -12K
AUDCAD 7K
NZDJPY -1.9K
EURCHF 1.8K
GBPUSD 1.7K
AUDJPY 705
USDCAD 2.3K
NZDUSD 1K
EURJPY 1.9K
USDCHF 1.4K
CADCHF 1.1K
XAUUSD 2.7K
EURUSD 891
CADJPY 2.6K
AUDNZD 3.1K
AUDUSD 880
GBPJPY 1.3K
CHFJPY 1.1K
EURCAD 3.1K
AUDCHF 1.3K
USDJPY 1.3K
EURNZD 641
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 452.66 USD
En kötü işlem: -2 926 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +3 381.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
This is fully automated DCA trading.
İnceleme yok
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.15 23:26
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
