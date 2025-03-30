SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TenPipAuto
Terry Alan Lamb

TenPipAuto

Terry Alan Lamb
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
573
Bénéfice trades:
376 (65.61%)
Perte trades:
197 (34.38%)
Meilleure transaction:
10 452.66 USD
Pire transaction:
-2 926.38 USD
Bénéfice brut:
66 367.44 USD (140 905 pips)
Perte brute:
-30 321.62 USD (127 795 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (3 381.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 809.90 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
98.09%
Charge de dépôt maximale:
53.88%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
3.77
Longs trades:
301 (52.53%)
Courts trades:
272 (47.47%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
62.91 USD
Bénéfice moyen:
176.51 USD
Perte moyenne:
-153.92 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-191.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 553.39 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.04%
Prévision annuelle:
0.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 503.17 USD
Maximal:
9 553.39 USD (6.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.99% (9 553.39 USD)
Par fonds propres:
7.01% (9 267.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 242
EURAUD 103
AUDCAD 48
NZDJPY 20
EURCHF 14
GBPUSD 14
AUDJPY 12
USDCAD 11
NZDUSD 11
EURJPY 11
USDCHF 11
CADCHF 10
XAUUSD 10
EURUSD 9
CADJPY 9
AUDNZD 9
AUDUSD 6
GBPJPY 5
CHFJPY 5
EURCAD 4
AUDCHF 4
USDJPY 3
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 304
EURAUD 24K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY -152
EURCHF 592
GBPUSD 571
AUDJPY 0
USDCAD 383
NZDUSD 395
EURJPY 606
USDCHF 725
CADCHF 433
XAUUSD 70
EURUSD 493
CADJPY 765
AUDNZD 1.2K
AUDUSD 197
GBPJPY 135
CHFJPY 1.3K
EURCAD 487
AUDCHF 730
USDJPY 214
EURNZD 19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD -11K
EURAUD -12K
AUDCAD 7K
NZDJPY -1.9K
EURCHF 1.8K
GBPUSD 1.7K
AUDJPY 705
USDCAD 2.3K
NZDUSD 1K
EURJPY 1.9K
USDCHF 1.4K
CADCHF 1.1K
XAUUSD 2.7K
EURUSD 891
CADJPY 2.6K
AUDNZD 3.1K
AUDUSD 880
GBPJPY 1.3K
CHFJPY 1.1K
EURCAD 3.1K
AUDCHF 1.3K
USDJPY 1.3K
EURNZD 641
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 452.66 USD
Pire transaction: -2 926 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +3 381.78 USD
Perte consécutive maximale: -191.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is fully automated DCA trading.
Aucun avis
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.15 23:26
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TenPipAuto
30 USD par mois
36%
0
0
USD
136K
USD
37
100%
573
65%
98%
2.18
62.91
USD
7%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.