- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
573
Profit Trade:
376 (65.61%)
Loss Trade:
197 (34.38%)
Best Trade:
10 452.66 USD
Worst Trade:
-2 926.38 USD
Profitto lordo:
66 367.44 USD (140 905 pips)
Perdita lorda:
-30 321.62 USD (127 795 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (3 381.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 809.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.09%
Massimo carico di deposito:
53.88%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
301 (52.53%)
Short Trade:
272 (47.47%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
62.91 USD
Profitto medio:
176.51 USD
Perdita media:
-153.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-191.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 553.39 USD (5)
Crescita mensile:
0.04%
Previsione annuale:
0.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 503.17 USD
Massimale:
9 553.39 USD (6.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.99% (9 553.39 USD)
Per equità:
7.01% (9 267.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|242
|EURAUD
|103
|AUDCAD
|48
|NZDJPY
|20
|EURCHF
|14
|GBPUSD
|14
|AUDJPY
|12
|USDCAD
|11
|NZDUSD
|11
|EURJPY
|11
|USDCHF
|11
|CADCHF
|10
|XAUUSD
|10
|EURUSD
|9
|CADJPY
|9
|AUDNZD
|9
|AUDUSD
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|5
|EURCAD
|4
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|3
|EURNZD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|304
|EURAUD
|24K
|AUDCAD
|2.4K
|NZDJPY
|-152
|EURCHF
|592
|GBPUSD
|571
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|383
|NZDUSD
|395
|EURJPY
|606
|USDCHF
|725
|CADCHF
|433
|XAUUSD
|70
|EURUSD
|493
|CADJPY
|765
|AUDNZD
|1.2K
|AUDUSD
|197
|GBPJPY
|135
|CHFJPY
|1.3K
|EURCAD
|487
|AUDCHF
|730
|USDJPY
|214
|EURNZD
|19
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-11K
|EURAUD
|-12K
|AUDCAD
|7K
|NZDJPY
|-1.9K
|EURCHF
|1.8K
|GBPUSD
|1.7K
|AUDJPY
|705
|USDCAD
|2.3K
|NZDUSD
|1K
|EURJPY
|1.9K
|USDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.1K
|XAUUSD
|2.7K
|EURUSD
|891
|CADJPY
|2.6K
|AUDNZD
|3.1K
|AUDUSD
|880
|GBPJPY
|1.3K
|CHFJPY
|1.1K
|EURCAD
|3.1K
|AUDCHF
|1.3K
|USDJPY
|1.3K
|EURNZD
|641
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10 452.66 USD
Worst Trade: -2 926 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 381.78 USD
Massima perdita consecutiva: -191.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
This is fully automated DCA trading.
