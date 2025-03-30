SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TenPipAuto
Terry Alan Lamb

TenPipAuto

Terry Alan Lamb
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
573
Profit Trade:
376 (65.61%)
Loss Trade:
197 (34.38%)
Best Trade:
10 452.66 USD
Worst Trade:
-2 926.38 USD
Profitto lordo:
66 367.44 USD (140 905 pips)
Perdita lorda:
-30 321.62 USD (127 795 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (3 381.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 809.90 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.09%
Massimo carico di deposito:
53.88%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
301 (52.53%)
Short Trade:
272 (47.47%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
62.91 USD
Profitto medio:
176.51 USD
Perdita media:
-153.92 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-191.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 553.39 USD (5)
Crescita mensile:
0.04%
Previsione annuale:
0.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 503.17 USD
Massimale:
9 553.39 USD (6.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.99% (9 553.39 USD)
Per equità:
7.01% (9 267.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 242
EURAUD 103
AUDCAD 48
NZDJPY 20
EURCHF 14
GBPUSD 14
AUDJPY 12
USDCAD 11
NZDUSD 11
EURJPY 11
USDCHF 11
CADCHF 10
XAUUSD 10
EURUSD 9
CADJPY 9
AUDNZD 9
AUDUSD 6
GBPJPY 5
CHFJPY 5
EURCAD 4
AUDCHF 4
USDJPY 3
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 304
EURAUD 24K
AUDCAD 2.4K
NZDJPY -152
EURCHF 592
GBPUSD 571
AUDJPY 0
USDCAD 383
NZDUSD 395
EURJPY 606
USDCHF 725
CADCHF 433
XAUUSD 70
EURUSD 493
CADJPY 765
AUDNZD 1.2K
AUDUSD 197
GBPJPY 135
CHFJPY 1.3K
EURCAD 487
AUDCHF 730
USDJPY 214
EURNZD 19
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -11K
EURAUD -12K
AUDCAD 7K
NZDJPY -1.9K
EURCHF 1.8K
GBPUSD 1.7K
AUDJPY 705
USDCAD 2.3K
NZDUSD 1K
EURJPY 1.9K
USDCHF 1.4K
CADCHF 1.1K
XAUUSD 2.7K
EURUSD 891
CADJPY 2.6K
AUDNZD 3.1K
AUDUSD 880
GBPJPY 1.3K
CHFJPY 1.1K
EURCAD 3.1K
AUDCHF 1.3K
USDJPY 1.3K
EURNZD 641
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10 452.66 USD
Worst Trade: -2 926 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +3 381.78 USD
Massima perdita consecutiva: -191.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
This is fully automated DCA trading.
Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.15 23:26
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.31 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
