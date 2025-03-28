- Büyüme
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
40 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (28.57%)
En iyi işlem:
41.20 USD
En kötü işlem:
-23.51 USD
Brüt kâr:
163.07 USD (10 094 pips)
Brüt zarar:
-65.31 USD (4 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (66.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.93 USD (13)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
37.88%
Maks. mevduat yükü:
105.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
23 (41.07%)
Satış işlemleri:
33 (58.93%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
1.75 USD
Ortalama kâr:
4.08 USD
Ortalama zarar:
-4.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.51 USD (1)
Aylık büyüme:
8.10%
Yıllık tahmin:
99.66%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.51 USD (13.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.51% (23.51 USD)
Varlığa göre:
77.85% (77.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|25
|NZDCAD
|14
|AUDNZD
|12
|archived
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|42
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|13
|archived
|26
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|1.2K
|archived
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.20 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 12
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
HizliFXTradingLtd-Live
|0.07 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.11 × 110
|
FBS-Real-6
|0.22 × 65
|
TitanFX-01
|0.28 × 40
|
AxioryAsia-02Live
|0.36 × 158
|
FBS-Real-8
|0.47 × 15
|
FBS-Real-9
|0.53 × 19
For testing only, please don't subs.
İnceleme yok
