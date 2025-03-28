SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / OneShot RR5Prcent 1AVR 2EA TestOnly 01
Eko Pambudi Slamet

OneShot RR5Prcent 1AVR 2EA TestOnly 01

Eko Pambudi Slamet
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
FBS-Real-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
40 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (28.57%)
En iyi işlem:
41.20 USD
En kötü işlem:
-23.51 USD
Brüt kâr:
163.07 USD (10 094 pips)
Brüt zarar:
-65.31 USD (4 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (66.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.93 USD (13)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
37.88%
Maks. mevduat yükü:
105.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
23 (41.07%)
Satış işlemleri:
33 (58.93%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
1.75 USD
Ortalama kâr:
4.08 USD
Ortalama zarar:
-4.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.51 USD (1)
Aylık büyüme:
8.10%
Yıllık tahmin:
99.66%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.51 USD (13.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.51% (23.51 USD)
Varlığa göre:
77.85% (77.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 25
NZDCAD 14
AUDNZD 12
archived 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 42
NZDCAD 17
AUDNZD 13
archived 26
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 1.2K
archived 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.20 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +66.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
RoboForex-ProCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
GoMarkets-Real 2
0.00 × 12
FBS-Real-1
0.00 × 2
HizliFXTradingLtd-Live
0.07 × 15
ICMarkets-Live05
0.11 × 110
FBS-Real-6
0.22 × 65
TitanFX-01
0.28 × 40
AxioryAsia-02Live
0.36 × 158
FBS-Real-8
0.47 × 15
FBS-Real-9
0.53 × 19
22 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
For testing only, please don't subs.
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 12:02
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 06:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 02:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
OneShot RR5Prcent 1AVR 2EA TestOnly 01
Ayda 1000 USD
53%
0
0
USD
298
USD
26
91%
56
71%
38%
2.49
1.75
USD
78%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.