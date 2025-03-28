SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / OneShot RR5Prcent 1AVR 2EA TestOnly 01
Eko Pambudi Slamet

OneShot RR5Prcent 1AVR 2EA TestOnly 01

Eko Pambudi Slamet
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 53%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
40 (71.42%)
Loss Trade:
16 (28.57%)
Best Trade:
41.20 USD
Worst Trade:
-23.51 USD
Profitto lordo:
163.07 USD (10 094 pips)
Perdita lorda:
-65.31 USD (4 873 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (66.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.93 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
36.87%
Massimo carico di deposito:
105.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
4.16
Long Trade:
23 (41.07%)
Short Trade:
33 (58.93%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
1.75 USD
Profitto medio:
4.08 USD
Perdita media:
-4.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.51 USD (1)
Crescita mensile:
10.12%
Previsione annuale:
122.82%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.51 USD (13.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.51% (23.51 USD)
Per equità:
77.85% (77.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 25
NZDCAD 14
AUDNZD 12
archived 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 42
NZDCAD 17
AUDNZD 13
archived 26
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 1.7K
AUDNZD 1.2K
archived 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.20 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +66.93 USD
Massima perdita consecutiva: -6.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
RoboForex-ProCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
GoMarkets-Real 2
0.00 × 12
FBS-Real-1
0.00 × 2
HizliFXTradingLtd-Live
0.07 × 15
ICMarkets-Live05
0.11 × 110
FBS-Real-6
0.22 × 65
TitanFX-01
0.28 × 40
AxioryAsia-02Live
0.36 × 158
FBS-Real-8
0.47 × 15
FBS-Real-9
0.53 × 19
22 più
For testing only, please don't subs.
Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 12:02
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 05:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 10:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 06:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 02:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.