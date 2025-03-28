- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
40 (71.42%)
Loss Trade:
16 (28.57%)
Best Trade:
41.20 USD
Worst Trade:
-23.51 USD
Profitto lordo:
163.07 USD (10 094 pips)
Perdita lorda:
-65.31 USD (4 873 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (66.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.93 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
36.87%
Massimo carico di deposito:
105.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
4.16
Long Trade:
23 (41.07%)
Short Trade:
33 (58.93%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
1.75 USD
Profitto medio:
4.08 USD
Perdita media:
-4.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.51 USD (1)
Crescita mensile:
10.12%
Previsione annuale:
122.82%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
23.51 USD (13.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.51% (23.51 USD)
Per equità:
77.85% (77.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|25
|NZDCAD
|14
|AUDNZD
|12
|archived
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|42
|NZDCAD
|17
|AUDNZD
|13
|archived
|26
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|1.7K
|AUDNZD
|1.2K
|archived
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.20 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +66.93 USD
Massima perdita consecutiva: -6.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 12
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
HizliFXTradingLtd-Live
|0.07 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.11 × 110
|
FBS-Real-6
|0.22 × 65
|
TitanFX-01
|0.28 × 40
|
AxioryAsia-02Live
|0.36 × 158
|
FBS-Real-8
|0.47 × 15
|
FBS-Real-9
|0.53 × 19
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
53%
0
0
USD
USD
298
USD
USD
26
91%
56
71%
37%
2.49
1.75
USD
USD
78%
1:500