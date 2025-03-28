Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 2 ATFXGM8-Live 0.00 × 4 FBS-Real-12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 2 XMGlobal-Real 43 0.00 × 4 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 RoboForex-ProCent 0.00 × 1 ICMarkets-Live11 0.00 × 2 Pepperstone-Demo02 0.00 × 2 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 4 XMGlobal-Real 32 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 3 ICMarkets-Live10 0.00 × 16 ICMarkets-Live04 0.00 × 5 GoMarkets-Real 2 0.00 × 12 FBS-Real-1 0.00 × 2 HizliFXTradingLtd-Live 0.07 × 15 ICMarkets-Live05 0.11 × 110 FBS-Real-6 0.22 × 65 TitanFX-01 0.28 × 40 AxioryAsia-02Live 0.36 × 158 FBS-Real-8 0.47 × 15 FBS-Real-9 0.53 × 19 22 plus...