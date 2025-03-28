Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo02 0.00 × 9 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 VantageInternational-Live 16 0.00 × 4 Activtrades-5 0.00 × 5 Lucrorfx-Live 0.00 × 5 JFD-Live02 0.00 × 3 NgelPartners-Live 0.00 × 2 XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 AlgoGlobal-Real 0.00 × 1 AltairInc-Live 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 1 GMI-Live12 0.00 × 6 QuantixFS-Live2 0.00 × 2 Exness-Real30 0.00 × 1 BDSwissSC-Real01 0.00 × 5 ICMarkets-Live05 0.00 × 12 BCS-Real 0.00 × 5 ICMarkets-Live09 0.00 × 6 Pepperstone-Edge11 0.00 × 3 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 27 AM-Live2 0.00 × 7 BenchMark-Real 0.00 × 4 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 5 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 5 536 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya