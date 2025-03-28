- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
209
Kârla kapanan işlemler:
75 (35.88%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (64.11%)
En iyi işlem:
93.02 USD
En kötü işlem:
-46.46 USD
Brüt kâr:
2 157.59 USD (70 409 pips)
Brüt zarar:
-2 679.93 USD (92 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (78.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
146.92 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
21.67%
Maks. mevduat yükü:
30.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
114 (54.55%)
Satış işlemleri:
95 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-2.50 USD
Ortalama kâr:
28.77 USD
Ortalama zarar:
-20.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-229.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-229.65 USD (12)
Aylık büyüme:
-4.10%
Yıllık tahmin:
-47.97%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
606.47 USD
Maksimum:
614.53 USD (25.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.06% (614.53 USD)
Varlığa göre:
3.73% (79.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|47
|USDCHF
|42
|AUDUSD
|36
|EURUSD
|34
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|65
|USDCHF
|-108
|AUDUSD
|-272
|EURUSD
|-138
|XAUUSD
|-28
|GBPUSD
|-41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|586
|USDCHF
|-504
|AUDUSD
|-732
|EURUSD
|-383
|XAUUSD
|-21K
|GBPUSD
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93.02 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +78.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -229.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 5
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
BCS-Real
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 27
|
AM-Live2
|0.00 × 7
|
BenchMark-Real
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
