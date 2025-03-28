SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GGFX
Gary Galias

GGFX

Gary Galias
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
209
Kârla kapanan işlemler:
75 (35.88%)
Zararla kapanan işlemler:
134 (64.11%)
En iyi işlem:
93.02 USD
En kötü işlem:
-46.46 USD
Brüt kâr:
2 157.59 USD (70 409 pips)
Brüt zarar:
-2 679.93 USD (92 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (78.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
146.92 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
21.67%
Maks. mevduat yükü:
30.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
114 (54.55%)
Satış işlemleri:
95 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-2.50 USD
Ortalama kâr:
28.77 USD
Ortalama zarar:
-20.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-229.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-229.65 USD (12)
Aylık büyüme:
-4.10%
Yıllık tahmin:
-47.97%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
606.47 USD
Maksimum:
614.53 USD (25.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.06% (614.53 USD)
Varlığa göre:
3.73% (79.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 47
USDCHF 42
AUDUSD 36
EURUSD 34
XAUUSD 26
GBPUSD 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 65
USDCHF -108
AUDUSD -272
EURUSD -138
XAUUSD -28
GBPUSD -41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 586
USDCHF -504
AUDUSD -732
EURUSD -383
XAUUSD -21K
GBPUSD -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.02 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +78.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -229.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 5
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 3
NgelPartners-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 12
BCS-Real
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 27
AM-Live2
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
536 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GGFX
Ayda 100 USD
-21%
0
0
USD
2K
USD
12
55%
209
35%
22%
0.80
-2.50
USD
25%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.