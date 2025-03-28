- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
209
Profit Trade:
75 (35.88%)
Loss Trade:
134 (64.11%)
Best Trade:
93.02 USD
Worst Trade:
-46.46 USD
Profitto lordo:
2 157.59 USD (70 409 pips)
Perdita lorda:
-2 679.93 USD (92 417 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (78.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.92 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
21.67%
Massimo carico di deposito:
30.48%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
114 (54.55%)
Short Trade:
95 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-2.50 USD
Profitto medio:
28.77 USD
Perdita media:
-20.00 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-229.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-229.65 USD (12)
Crescita mensile:
-5.39%
Previsione annuale:
-65.44%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
606.47 USD
Massimale:
614.53 USD (25.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.06% (614.53 USD)
Per equità:
3.73% (79.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|47
|USDCHF
|42
|AUDUSD
|36
|EURUSD
|34
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|65
|USDCHF
|-108
|AUDUSD
|-272
|EURUSD
|-138
|XAUUSD
|-28
|GBPUSD
|-41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|586
|USDCHF
|-504
|AUDUSD
|-732
|EURUSD
|-383
|XAUUSD
|-21K
|GBPUSD
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.02 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +78.56 USD
Massima perdita consecutiva: -229.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 5
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 12
|
BCS-Real
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 27
|
AM-Live2
|0.00 × 7
|
BenchMark-Real
|0.00 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 5
536 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
12
55%
209
35%
22%
0.80
-2.50
USD
USD
25%
1:200