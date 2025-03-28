SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GGFX
Gary Galias

GGFX

Gary Galias
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
209
Profit Trade:
75 (35.88%)
Loss Trade:
134 (64.11%)
Best Trade:
93.02 USD
Worst Trade:
-46.46 USD
Profitto lordo:
2 157.59 USD (70 409 pips)
Perdita lorda:
-2 679.93 USD (92 417 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (78.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.92 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
21.67%
Massimo carico di deposito:
30.48%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
114 (54.55%)
Short Trade:
95 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-2.50 USD
Profitto medio:
28.77 USD
Perdita media:
-20.00 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-229.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-229.65 USD (12)
Crescita mensile:
-5.39%
Previsione annuale:
-65.44%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
606.47 USD
Massimale:
614.53 USD (25.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.06% (614.53 USD)
Per equità:
3.73% (79.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 47
USDCHF 42
AUDUSD 36
EURUSD 34
XAUUSD 26
GBPUSD 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 65
USDCHF -108
AUDUSD -272
EURUSD -138
XAUUSD -28
GBPUSD -41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 586
USDCHF -504
AUDUSD -732
EURUSD -383
XAUUSD -21K
GBPUSD -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.02 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +78.56 USD
Massima perdita consecutiva: -229.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 5
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 3
NgelPartners-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 12
BCS-Real
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 27
AM-Live2
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
536 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 10:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 11:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 14:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 09:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 07:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 06:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 01:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 04:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 03:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 06:54
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GGFX
100USD al mese
-21%
0
0
USD
2K
USD
12
55%
209
35%
22%
0.80
-2.50
USD
25%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.