SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GGFX
Gary Galias

GGFX

Gary Galias
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -23%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
74 (35.92%)
Perte trades:
132 (64.08%)
Meilleure transaction:
93.02 USD
Pire transaction:
-46.46 USD
Bénéfice brut:
2 086.36 USD (69 990 pips)
Perte brute:
-2 638.82 USD (92 264 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (78.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
146.92 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
21.67%
Charge de dépôt maximale:
30.48%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.90
Longs trades:
111 (53.88%)
Courts trades:
95 (46.12%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-2.68 USD
Bénéfice moyen:
28.19 USD
Perte moyenne:
-19.99 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-229.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-229.65 USD (12)
Croissance mensuelle:
-9.86%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
606.47 USD
Maximal:
614.53 USD (25.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.06% (614.53 USD)
Par fonds propres:
3.73% (79.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 47
USDCHF 42
AUDUSD 35
EURUSD 33
XAUUSD 26
GBPUSD 23
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 65
USDCHF -108
AUDUSD -247
EURUSD -121
XAUUSD -28
GBPUSD -112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 586
USDCHF -504
AUDUSD -646
EURUSD -316
XAUUSD -21K
GBPUSD -427
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93.02 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +78.56 USD
Perte consécutive maximale: -229.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 5
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 3
NgelPartners-Live
0.00 × 2
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 12
BCS-Real
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 6
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 27
AM-Live2
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 4
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 5
536 plus...
Aucun avis
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 10:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 11:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 14:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 09:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.14 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 07:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 06:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 01:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 04:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 03:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 06:54
Share of days for 80% of growth is too low
