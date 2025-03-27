SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ALP 82
Dmitrii Urakov

ALP 82

Dmitrii Urakov
0 inceleme
Güvenilirlik
130 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 277%
Alpari-ECN1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
138
Kârla kapanan işlemler:
110 (79.71%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (20.29%)
En iyi işlem:
171.19 USD
En kötü işlem:
-106.16 USD
Brüt kâr:
1 743.81 USD (30 423 pips)
Brüt zarar:
-299.13 USD (5 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (48.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
800.73 USD (11)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
93.78%
Maks. mevduat yükü:
3.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.04
Alış işlemleri:
58 (42.03%)
Satış işlemleri:
80 (57.97%)
Kâr faktörü:
5.83
Beklenen getiri:
10.47 USD
Ortalama kâr:
15.85 USD
Ortalama zarar:
-10.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.76 USD (2)
Aylık büyüme:
7.93%
Yıllık tahmin:
96.74%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.35 USD
Maksimum:
179.76 USD (33.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.33% (179.76 USD)
Varlığa göre:
38.49% (629.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 48
profit 26
EURCHF 16
EURNZD 12
EURGBP 7
AUDNZD 7
AUDUSD 6
EURAUD 4
NZDUSD 3
CADCHF 3
NZDCAD 3
EURCAD 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 56
profit 1.1K
EURCHF 69
EURNZD 89
EURGBP 29
AUDNZD 5
AUDUSD 29
EURAUD 40
NZDUSD 22
CADCHF 22
NZDCAD 12
EURCAD 8
NZDCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.5K
profit 0
EURCHF 2.8K
EURNZD 7.8K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 456
AUDUSD 1.5K
EURAUD 3K
NZDUSD 1K
CADCHF 550
NZDCAD 867
EURCAD 584
NZDCHF 236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.19 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +48.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GAINSY-Real
0.00 × 4
TradeWise-LiveUS
0.00 × 4
TeleTRADECY-Server
0.00 × 1
Divisa-Live
0.00 × 5
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Forexware-Live 7
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
Swissquote-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 1
0.00 × 3
QTrade-1
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 23
OctaFX-Real2
0.00 × 3
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
AtlanticPearl-Demo
0.00 × 3
Tickcopy-Real
0.00 × 1
Karoll-Real
0.00 × 6
MTrading-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-DEMO
0.00 × 3
BECFD-Trader
0.00 × 1
LogiPipLtd-Real2
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
MiltonMarkets2-Live 8
0.00 × 4
FXPIG.com-LD4 LIVE
0.00 × 3
İnceleme yok
2025.08.20 05:53
No swaps are charged
2025.08.20 05:53
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 19:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 08:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 12:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 8.39% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ALP 82
Ayda 35 USD
277%
0
0
USD
1.1K
USD
130
52%
138
79%
94%
5.82
10.47
USD
38%
1:500
Kopyala

