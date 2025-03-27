- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
138
Kârla kapanan işlemler:
110 (79.71%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (20.29%)
En iyi işlem:
171.19 USD
En kötü işlem:
-106.16 USD
Brüt kâr:
1 743.81 USD (30 423 pips)
Brüt zarar:
-299.13 USD (5 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (48.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
800.73 USD (11)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
93.78%
Maks. mevduat yükü:
3.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.04
Alış işlemleri:
58 (42.03%)
Satış işlemleri:
80 (57.97%)
Kâr faktörü:
5.83
Beklenen getiri:
10.47 USD
Ortalama kâr:
15.85 USD
Ortalama zarar:
-10.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.76 USD (2)
Aylık büyüme:
7.93%
Yıllık tahmin:
96.74%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.35 USD
Maksimum:
179.76 USD (33.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.33% (179.76 USD)
Varlığa göre:
38.49% (629.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|48
|profit
|26
|EURCHF
|16
|EURNZD
|12
|EURGBP
|7
|AUDNZD
|7
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|4
|NZDUSD
|3
|CADCHF
|3
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|56
|profit
|1.1K
|EURCHF
|69
|EURNZD
|89
|EURGBP
|29
|AUDNZD
|5
|AUDUSD
|29
|EURAUD
|40
|NZDUSD
|22
|CADCHF
|22
|NZDCAD
|12
|EURCAD
|8
|NZDCHF
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|4.5K
|profit
|0
|EURCHF
|2.8K
|EURNZD
|7.8K
|EURGBP
|1.5K
|AUDNZD
|456
|AUDUSD
|1.5K
|EURAUD
|3K
|NZDUSD
|1K
|CADCHF
|550
|NZDCAD
|867
|EURCAD
|584
|NZDCHF
|236
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +171.19 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +48.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-ECN1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GAINSY-Real
|0.00 × 4
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 4
|
TeleTRADECY-Server
|0.00 × 1
|
Divisa-Live
|0.00 × 5
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 2
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 4
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 1
|0.00 × 3
|
QTrade-1
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 23
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 3
|
GKFXPrime-Live-1.4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
AtlanticPearl-Demo
|0.00 × 3
|
Tickcopy-Real
|0.00 × 1
|
Karoll-Real
|0.00 × 6
|
MTrading-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokersBZ-DEMO
|0.00 × 3
|
BECFD-Trader
|0.00 × 1
|
LogiPipLtd-Real2
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
MiltonMarkets2-Live 8
|0.00 × 4
|
FXPIG.com-LD4 LIVE
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
277%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
130
52%
138
79%
94%
5.82
10.47
USD
USD
38%
1:500