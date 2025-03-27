SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ALP 82
Dmitrii Urakov

ALP 82

Dmitrii Urakov
0 avis
Fiabilité
130 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2023 277%
Alpari-ECN1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
138
Bénéfice trades:
110 (79.71%)
Perte trades:
28 (20.29%)
Meilleure transaction:
171.19 USD
Pire transaction:
-106.16 USD
Bénéfice brut:
1 743.81 USD (30 423 pips)
Perte brute:
-299.13 USD (5 494 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (48.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
800.73 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
93.78%
Charge de dépôt maximale:
3.96%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
8.04
Longs trades:
58 (42.03%)
Courts trades:
80 (57.97%)
Facteur de profit:
5.83
Rendement attendu:
10.47 USD
Bénéfice moyen:
15.85 USD
Perte moyenne:
-10.68 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-20.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-179.76 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.93%
Prévision annuelle:
96.74%
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.35 USD
Maximal:
179.76 USD (33.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.33% (179.76 USD)
Par fonds propres:
38.49% (629.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 48
profit 26
EURCHF 16
EURNZD 12
EURGBP 7
AUDNZD 7
AUDUSD 6
EURAUD 4
NZDUSD 3
CADCHF 3
NZDCAD 3
EURCAD 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 56
profit 1.1K
EURCHF 69
EURNZD 89
EURGBP 29
AUDNZD 5
AUDUSD 29
EURAUD 40
NZDUSD 22
CADCHF 22
NZDCAD 12
EURCAD 8
NZDCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 4.5K
profit 0
EURCHF 2.8K
EURNZD 7.8K
EURGBP 1.5K
AUDNZD 456
AUDUSD 1.5K
EURAUD 3K
NZDUSD 1K
CADCHF 550
NZDCAD 867
EURCAD 584
NZDCHF 236
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +171.19 USD
Pire transaction: -106 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +48.79 USD
Perte consécutive maximale: -20.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-ECN1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GAINSY-Real
0.00 × 4
TradeWise-LiveUS
0.00 × 4
TeleTRADECY-Server
0.00 × 1
Divisa-Live
0.00 × 5
AnzoCapital-Live
0.00 × 2
Forexware-Live 7
0.00 × 4
Coinexx-Live
0.00 × 1
Swissquote-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 1
0.00 × 3
QTrade-1
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 23
OctaFX-Real2
0.00 × 3
GKFXPrime-Live-1.4
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
AtlanticPearl-Demo
0.00 × 3
Tickcopy-Real
0.00 × 1
Karoll-Real
0.00 × 6
MTrading-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-DEMO
0.00 × 3
BECFD-Trader
0.00 × 1
LogiPipLtd-Real2
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
MiltonMarkets2-Live 8
0.00 × 4
FXPIG.com-LD4 LIVE
0.00 × 3
547 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.20 05:53
No swaps are charged
2025.08.20 05:53
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 19:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 18:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 08:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 12:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 08:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 8.39% of days out of the 739 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ALP 82
35 USD par mois
277%
0
0
USD
1.1K
USD
130
52%
138
79%
94%
5.82
10.47
USD
38%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.