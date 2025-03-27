- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 991
Kârla kapanan işlemler:
3 370 (67.52%)
Zararla kapanan işlemler:
1 621 (32.48%)
En iyi işlem:
2 409.65 USD
En kötü işlem:
-6 226.58 USD
Brüt kâr:
49 956.01 USD (952 013 pips)
Brüt zarar:
-30 520.67 USD (789 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (3 343.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 656.75 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
2 411 (48.31%)
Satış işlemleri:
2 580 (51.69%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
3.89 USD
Ortalama kâr:
14.82 USD
Ortalama zarar:
-18.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-824.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 226.58 USD (1)
Aylık büyüme:
7.02%
Yıllık tahmin:
85.17%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 395.14 USD
Maksimum:
6 226.58 USD (106.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.90% (6 226.58 USD)
Varlığa göre:
41.01% (6 273.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3293
|AUDCAD
|578
|GBPCAD
|311
|EURSGD
|234
|GBPAUD
|220
|EURUSD
|174
|NZDCAD
|100
|EURGBP
|48
|SUMMARY
|30
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|8.1K
|AUDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|692
|EURSGD
|313
|GBPAUD
|762
|EURUSD
|4.6K
|NZDCAD
|437
|EURGBP
|121
|SUMMARY
|2.3K
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|AUDNZD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|62K
|AUDCAD
|38K
|GBPCAD
|6.6K
|EURSGD
|9.3K
|GBPAUD
|26K
|EURUSD
|16K
|NZDCAD
|7.1K
|EURGBP
|-1.1K
|SUMMARY
|0
|USDCAD
|-9
|AUDUSD
|-4
|AUDNZD
|-14
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 409.65 USD
En kötü işlem: -6 227 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 343.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -824.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live14
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|0.18 × 716
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
ICMarkets-Live24
|0.45 × 11
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 428
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.58 × 106
|
VantageFX-Live 3
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.72 × 46
|
ICMarketsSC-Live12
|0.78 × 213
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
BlueberryMarkets-Live
|1.00 × 27
|
ICMarkets-Live17
|1.07 × 28
|
ICMarketsSC-Live09
|1.16 × 150
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 42
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.30 × 318
Telegram: @zevoniss
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 280 USD
439%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
269
78%
4 991
67%
100%
1.63
3.89
USD
USD
46%
1:500