Huimin Jiang

HuiJuZhiNeng ICMarkets

Huimin Jiang
0 inceleme
Güvenilirlik
269 hafta
0 / 0 USD
Ayda 280 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 439%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 991
Kârla kapanan işlemler:
3 370 (67.52%)
Zararla kapanan işlemler:
1 621 (32.48%)
En iyi işlem:
2 409.65 USD
En kötü işlem:
-6 226.58 USD
Brüt kâr:
49 956.01 USD (952 013 pips)
Brüt zarar:
-30 520.67 USD (789 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (3 343.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 656.75 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
2 411 (48.31%)
Satış işlemleri:
2 580 (51.69%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
3.89 USD
Ortalama kâr:
14.82 USD
Ortalama zarar:
-18.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-824.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 226.58 USD (1)
Aylık büyüme:
7.02%
Yıllık tahmin:
85.17%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 395.14 USD
Maksimum:
6 226.58 USD (106.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.90% (6 226.58 USD)
Varlığa göre:
41.01% (6 273.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 3293
AUDCAD 578
GBPCAD 311
EURSGD 234
GBPAUD 220
EURUSD 174
NZDCAD 100
EURGBP 48
SUMMARY 30
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 8.1K
AUDCAD 2.1K
GBPCAD 692
EURSGD 313
GBPAUD 762
EURUSD 4.6K
NZDCAD 437
EURGBP 121
SUMMARY 2.3K
USDCAD 0
AUDUSD 0
AUDNZD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 62K
AUDCAD 38K
GBPCAD 6.6K
EURSGD 9.3K
GBPAUD 26K
EURUSD 16K
NZDCAD 7.1K
EURGBP -1.1K
SUMMARY 0
USDCAD -9
AUDUSD -4
AUDNZD -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 409.65 USD
En kötü işlem: -6 227 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 343.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -824.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live14
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.18 × 716
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
ICMarkets-Live24
0.45 × 11
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 428
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
VantageFX-Live 3
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 46
ICMarketsSC-Live12
0.78 × 213
Longhorn-Real2
0.90 × 40
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 27
ICMarkets-Live17
1.07 × 28
ICMarketsSC-Live09
1.16 × 150
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 42
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
70 daha fazla...
Telegram: @zevoniss
İnceleme yok
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 05:00
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 1.12% of days out of 1701 days of the signal's entire lifetime.
