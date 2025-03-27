SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HuiJuZhiNeng ICMarkets
Huimin Jiang

HuiJuZhiNeng ICMarkets

Huimin Jiang
0 recensioni
Affidabilità
269 settimane
0 / 0 USD
Copia per 280 USD al mese
crescita dal 2020 439%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 991
Profit Trade:
3 370 (67.52%)
Loss Trade:
1 621 (32.48%)
Best Trade:
2 409.65 USD
Worst Trade:
-6 226.58 USD
Profitto lordo:
49 956.01 USD (952 013 pips)
Perdita lorda:
-30 520.67 USD (789 577 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (3 343.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 656.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.81%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
2 411 (48.31%)
Short Trade:
2 580 (51.69%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
3.89 USD
Profitto medio:
14.82 USD
Perdita media:
-18.83 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-824.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 226.58 USD (1)
Crescita mensile:
7.39%
Previsione annuale:
90.67%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 395.14 USD
Massimale:
6 226.58 USD (106.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.90% (6 226.58 USD)
Per equità:
41.01% (6 273.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 3293
AUDCAD 578
GBPCAD 311
EURSGD 234
GBPAUD 220
EURUSD 174
NZDCAD 100
EURGBP 48
SUMMARY 30
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 8.1K
AUDCAD 2.1K
GBPCAD 692
EURSGD 313
GBPAUD 762
EURUSD 4.6K
NZDCAD 437
EURGBP 121
SUMMARY 2.3K
USDCAD 0
AUDUSD 0
AUDNZD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 62K
AUDCAD 38K
GBPCAD 6.6K
EURSGD 9.3K
GBPAUD 26K
EURUSD 16K
NZDCAD 7.1K
EURGBP -1.1K
SUMMARY 0
USDCAD -9
AUDUSD -4
AUDNZD -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 409.65 USD
Worst Trade: -6 227 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 343.47 USD
Massima perdita consecutiva: -824.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live14
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.18 × 716
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
ICMarkets-Live24
0.45 × 11
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 428
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
VantageFX-Live 3
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 46
ICMarketsSC-Live12
0.78 × 213
Longhorn-Real2
0.90 × 40
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 27
ICMarkets-Live17
1.07 × 28
ICMarketsSC-Live09
1.16 × 150
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 42
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 05:00
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 1.12% of days out of 1701 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HuiJuZhiNeng ICMarkets
280USD al mese
439%
0
0
USD
16K
USD
269
78%
4 991
67%
100%
1.63
3.89
USD
46%
1:500
Copia

