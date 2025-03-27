- Crescita
Trade:
4 991
Profit Trade:
3 370 (67.52%)
Loss Trade:
1 621 (32.48%)
Best Trade:
2 409.65 USD
Worst Trade:
-6 226.58 USD
Profitto lordo:
49 956.01 USD (952 013 pips)
Perdita lorda:
-30 520.67 USD (789 577 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (3 343.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 656.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.81%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
2 411 (48.31%)
Short Trade:
2 580 (51.69%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
3.89 USD
Profitto medio:
14.82 USD
Perdita media:
-18.83 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-824.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 226.58 USD (1)
Crescita mensile:
7.39%
Previsione annuale:
90.67%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 395.14 USD
Massimale:
6 226.58 USD (106.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.90% (6 226.58 USD)
Per equità:
41.01% (6 273.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3293
|AUDCAD
|578
|GBPCAD
|311
|EURSGD
|234
|GBPAUD
|220
|EURUSD
|174
|NZDCAD
|100
|EURGBP
|48
|SUMMARY
|30
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|8.1K
|AUDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|692
|EURSGD
|313
|GBPAUD
|762
|EURUSD
|4.6K
|NZDCAD
|437
|EURGBP
|121
|SUMMARY
|2.3K
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|AUDNZD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|62K
|AUDCAD
|38K
|GBPCAD
|6.6K
|EURSGD
|9.3K
|GBPAUD
|26K
|EURUSD
|16K
|NZDCAD
|7.1K
|EURGBP
|-1.1K
|SUMMARY
|0
|USDCAD
|-9
|AUDUSD
|-4
|AUDNZD
|-14
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 409.65 USD
Worst Trade: -6 227 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 343.47 USD
Massima perdita consecutiva: -824.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Telegram: @zevoniss
