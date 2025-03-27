SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HuiJuZhiNeng ICMarkets
Huimin Jiang

HuiJuZhiNeng ICMarkets

Huimin Jiang
0 avis
Fiabilité
269 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 280 USD par mois
croissance depuis 2020 438%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 984
Bénéfice trades:
3 368 (67.57%)
Perte trades:
1 616 (32.42%)
Meilleure transaction:
2 409.65 USD
Pire transaction:
-6 226.58 USD
Bénéfice brut:
49 833.36 USD (951 428 pips)
Perte brute:
-30 404.73 USD (786 091 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (3 343.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 656.75 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.81%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.12
Longs trades:
2 405 (48.25%)
Courts trades:
2 579 (51.75%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
3.90 USD
Bénéfice moyen:
14.80 USD
Perte moyenne:
-18.81 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-824.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 226.58 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.22%
Prévision annuelle:
99.69%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 395.14 USD
Maximal:
6 226.58 USD (106.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.90% (6 226.58 USD)
Par fonds propres:
41.01% (6 273.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 3286
AUDCAD 578
GBPCAD 311
EURSGD 234
GBPAUD 220
EURUSD 174
NZDCAD 100
EURGBP 48
SUMMARY 30
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 8.1K
AUDCAD 2.1K
GBPCAD 692
EURSGD 313
GBPAUD 762
EURUSD 4.6K
NZDCAD 437
EURGBP 121
SUMMARY 2.3K
USDCAD 0
AUDUSD 0
AUDNZD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 64K
AUDCAD 38K
GBPCAD 6.6K
EURSGD 9.3K
GBPAUD 26K
EURUSD 16K
NZDCAD 7.1K
EURGBP -1.1K
SUMMARY 0
USDCAD -9
AUDUSD -4
AUDNZD -14
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 409.65 USD
Pire transaction: -6 227 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3 343.47 USD
Perte consécutive maximale: -824.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live14
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.18 × 716
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
ICMarkets-Live24
0.45 × 11
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 428
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
VantageFX-Live 3
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 46
ICMarketsSC-Live12
0.78 × 213
Longhorn-Real2
0.90 × 40
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 27
ICMarkets-Live17
1.07 × 28
ICMarketsSC-Live09
1.16 × 150
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 42
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
70 plus...
Telegram: @zevoniss
Aucun avis
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 05:00
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 1.12% of days out of 1701 days of the signal's entire lifetime.
Copier

