Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.04 × 25 ICMarketsSC-Live02 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live14 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live08 0.18 × 716 FusionMarkets-Demo 0.19 × 81 ICMarketsSC-Live26 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live16 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live27 0.42 × 26 ICMarkets-Live24 0.45 × 11 EGlobal-Cent6 0.47 × 341 ICMarketsSC-Live07 0.57 × 428 TMGM.TradeMax-Live8 0.58 × 106 VantageFX-Live 3 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live15 0.72 × 46 ICMarketsSC-Live12 0.78 × 213 Longhorn-Real2 0.90 × 40 BlueberryMarkets-Live 1.00 × 27 ICMarkets-Live17 1.07 × 28 ICMarketsSC-Live09 1.16 × 150 MonetaMarkets-Live 6 1.23 × 1217 ICMarketsSC-Live31 1.24 × 42 TMGM.TradeMax-Live3 1.30 × 318 70 plus...