Vladimir Smorodintsev

Rbb f4y

Vladimir Smorodintsev
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 141%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
90 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (23.08%)
En iyi işlem:
14.83 USD
En kötü işlem:
-12.11 USD
Brüt kâr:
217.48 USD (26 766 pips)
Brüt zarar:
-83.27 USD (10 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (23.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
36.45%
Maks. mevduat yükü:
43.38%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.07
Alış işlemleri:
58 (49.57%)
Satış işlemleri:
59 (50.43%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-3.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-26.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.11 USD (4)
Aylık büyüme:
6.90%
Yıllık tahmin:
83.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.48 USD (8.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.29% (26.48 USD)
Varlığa göre:
65.17% (78.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 134
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.83 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +23.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
UltimaMarkets-Live
7.00 × 9
Own robot, fully automated, trades exclusively on the AUDCAD instrument (but EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD can be added). Trading strategy - building a martingale grid, with weekly optimization based on past historical data (weekly, which becomes part of the overall optimization, I call it continuous optimization), with subsequent selection of the best results among the results obtained in terms of profit/risk ratio.

In general, this does not mean that the grid will always be constructed according to the martingale principle, this is one of the probable outcomes. The construction method can change several times during trading, and the principles of entry and position growth are also subject to change depending on the results of optimizations.

Estimated yield: minimum 50-100% per year

At the start there will be an increased risk, after six months from the start it will be reduced. Therefore, as a guideline, on average the drawdown level should be in the range of up to 10%, periodically reaching 25% (after six months of work, and now the risks are 2 times higher, respectively, the ranges are 20% and reach 50%).

Account recommendations:

1. Minimum balance - $100

2. Leverage - 500:1

3. Investment period from 1 month.


İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.02 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
