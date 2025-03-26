SignauxSections
Vladimir Smorodintsev

Rbb f4y

Vladimir Smorodintsev
0 avis
Fiabilité
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 141%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
117
Bénéfice trades:
90 (76.92%)
Perte trades:
27 (23.08%)
Meilleure transaction:
14.83 USD
Pire transaction:
-12.11 USD
Bénéfice brut:
217.48 USD (26 766 pips)
Perte brute:
-83.27 USD (10 621 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (23.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.00 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
36.45%
Charge de dépôt maximale:
43.38%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.07
Longs trades:
58 (49.57%)
Courts trades:
59 (50.43%)
Facteur de profit:
2.61
Rendement attendu:
1.15 USD
Bénéfice moyen:
2.42 USD
Perte moyenne:
-3.08 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-26.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-26.11 USD (4)
Croissance mensuelle:
6.90%
Prévision annuelle:
83.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
26.48 USD (8.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.29% (26.48 USD)
Par fonds propres:
65.17% (78.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 134
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.83 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +23.18 USD
Perte consécutive maximale: -26.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobalTrade-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
UltimaMarkets-Live
7.00 × 9
Own robot, fully automated, trades exclusively on the AUDCAD instrument (but EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD can be added). Trading strategy - building a martingale grid, with weekly optimization based on past historical data (weekly, which becomes part of the overall optimization, I call it continuous optimization), with subsequent selection of the best results among the results obtained in terms of profit/risk ratio.

In general, this does not mean that the grid will always be constructed according to the martingale principle, this is one of the probable outcomes. The construction method can change several times during trading, and the principles of entry and position growth are also subject to change depending on the results of optimizations.

Estimated yield: minimum 50-100% per year

At the start there will be an increased risk, after six months from the start it will be reduced. Therefore, as a guideline, on average the drawdown level should be in the range of up to 10%, periodically reaching 25% (after six months of work, and now the risks are 2 times higher, respectively, the ranges are 20% and reach 50%).

Account recommendations:

1. Minimum balance - $100

2. Leverage - 500:1

3. Investment period from 1 month.


Aucun avis
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.02 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
