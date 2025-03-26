SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rbb f4y
Vladimir Smorodintsev

Rbb f4y

Vladimir Smorodintsev
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 141%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
90 (76.92%)
Loss Trade:
27 (23.08%)
Best Trade:
14.83 USD
Worst Trade:
-12.11 USD
Profitto lordo:
217.48 USD (26 766 pips)
Perdita lorda:
-83.27 USD (10 621 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (23.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
36.45%
Massimo carico di deposito:
43.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.07
Long Trade:
58 (49.57%)
Short Trade:
59 (50.43%)
Fattore di profitto:
2.61
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-3.08 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-26.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.11 USD (4)
Crescita mensile:
6.90%
Previsione annuale:
83.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.48 USD (8.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.29% (26.48 USD)
Per equità:
65.17% (78.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 134
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.83 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +23.18 USD
Massima perdita consecutiva: -26.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
UltimaMarkets-Live
7.00 × 9
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Own robot, fully automated, trades exclusively on the AUDCAD instrument (but EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD can be added). Trading strategy - building a martingale grid, with weekly optimization based on past historical data (weekly, which becomes part of the overall optimization, I call it continuous optimization), with subsequent selection of the best results among the results obtained in terms of profit/risk ratio.

In general, this does not mean that the grid will always be constructed according to the martingale principle, this is one of the probable outcomes. The construction method can change several times during trading, and the principles of entry and position growth are also subject to change depending on the results of optimizations.

Estimated yield: minimum 50-100% per year

At the start there will be an increased risk, after six months from the start it will be reduced. Therefore, as a guideline, on average the drawdown level should be in the range of up to 10%, periodically reaching 25% (after six months of work, and now the risks are 2 times higher, respectively, the ranges are 20% and reach 50%).

Account recommendations:

1. Minimum balance - $100

2. Leverage - 500:1

3. Investment period from 1 month.


Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.30 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.18 03:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 07:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 14:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.02 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Rbb f4y
50USD al mese
141%
0
0
USD
129
USD
54
100%
117
76%
36%
2.61
1.15
USD
65%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.