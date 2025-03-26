SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SniperX
Lei Ma

SniperX

0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -45%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 229
Kârla kapanan işlemler:
801 (65.17%)
Zararla kapanan işlemler:
428 (34.83%)
En iyi işlem:
19.96 USD
En kötü işlem:
-22.44 USD
Brüt kâr:
1 811.52 USD (1 154 580 pips)
Brüt zarar:
-1 865.41 USD (836 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (29.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.82 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
14.19%
Maks. mevduat yükü:
14.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
658 (53.54%)
Satış işlemleri:
571 (46.46%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-4.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-34.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.07 USD (6)
Aylık büyüme:
-4.56%
Yıllık tahmin:
-57.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.43 USD
Maksimum:
167.75 USD (553.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.65% (157.85 USD)
Varlığa göre:
12.39% (9.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1125
BTCUSD 93
USDJPY 10
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -74
BTCUSD 32
USDJPY -9
EURUSD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3K
BTCUSD 316K
USDJPY -146
EURUSD -214
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.96 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +29.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.46 USD

Sniper
Intraday Scalping

Prolonged patience, striking with the precision of a sniper.

  • Every trade enters strictly with a stop loss.
  • Maximum risk per trade: 5% of capital.
  • Only one open position allowed at a time.

Requirements

  • Minimum deposit: $200 (compounding mode).
  • Withdraw profits periodically to mitigate investment risks.
  • For consistent returns, use low-spread, low-cost trading accounts.
  • Consider using the ‌Tickmill RAW ECN account‌ (same as mine) for optimal execution.

Note: Trading carries risks. Discipline defines success.


İnceleme yok
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 01:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 17:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 12:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 12:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 17:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.27 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 15:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.03.26 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.26 15:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SniperX
Ayda 30 USD
-45%
0
0
USD
276
USD
27
99%
1 229
65%
14%
0.97
-0.04
USD
72%
1:500
Kopyala

