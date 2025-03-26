- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 229
Kârla kapanan işlemler:
801 (65.17%)
Zararla kapanan işlemler:
428 (34.83%)
En iyi işlem:
19.96 USD
En kötü işlem:
-22.44 USD
Brüt kâr:
1 811.52 USD (1 154 580 pips)
Brüt zarar:
-1 865.41 USD (836 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (29.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.82 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
14.19%
Maks. mevduat yükü:
14.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
658 (53.54%)
Satış işlemleri:
571 (46.46%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-4.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-34.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.07 USD (6)
Aylık büyüme:
-4.56%
Yıllık tahmin:
-57.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.43 USD
Maksimum:
167.75 USD (553.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.65% (157.85 USD)
Varlığa göre:
12.39% (9.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1125
|BTCUSD
|93
|USDJPY
|10
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-74
|BTCUSD
|32
|USDJPY
|-9
|EURUSD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3K
|BTCUSD
|316K
|USDJPY
|-146
|EURUSD
|-214
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.96 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +29.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.96 × 271
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
AxioryAsia-02Live
|1.22 × 142
|
FBS-Real-9
|1.26 × 46
Sniper
Intraday Scalping
Prolonged patience, striking with the precision of a sniper.
- Every trade enters strictly with a stop loss.
- Maximum risk per trade: 5% of capital.
- Only one open position allowed at a time.
Requirements
- Minimum deposit: $200 (compounding mode).
- Withdraw profits periodically to mitigate investment risks.
- For consistent returns, use low-spread, low-cost trading accounts.
- Consider using the Tickmill RAW ECN account (same as mine) for optimal execution.
Note: Trading carries risks. Discipline defines success.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-45%
0
0
USD
USD
276
USD
USD
27
99%
1 229
65%
14%
0.97
-0.04
USD
USD
72%
1:500