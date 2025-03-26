SegnaliSezioni
Lei Ma

SniperX

Lei Ma
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -45%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 229
Profit Trade:
801 (65.17%)
Loss Trade:
428 (34.83%)
Best Trade:
19.96 USD
Worst Trade:
-22.44 USD
Profitto lordo:
1 811.52 USD (1 154 580 pips)
Perdita lorda:
-1 865.41 USD (836 351 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (29.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.82 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
14.19%
Massimo carico di deposito:
14.27%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
658 (53.54%)
Short Trade:
571 (46.46%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-4.36 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-34.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.07 USD (6)
Crescita mensile:
-2.06%
Previsione annuale:
-25.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.43 USD
Massimale:
167.75 USD (553.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.65% (157.85 USD)
Per equità:
12.39% (9.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1125
BTCUSD 93
USDJPY 10
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -74
BTCUSD 32
USDJPY -9
EURUSD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3K
BTCUSD 316K
USDJPY -146
EURUSD -214
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.96 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +29.12 USD
Massima perdita consecutiva: -34.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 5
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.96 × 271
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
AxioryAsia-02Live
1.22 × 142
FBS-Real-9
1.26 × 46
139 più
Sniper
Intraday Scalping

Prolonged patience, striking with the precision of a sniper.

  • Every trade enters strictly with a stop loss.
  • Maximum risk per trade: 5% of capital.
  • Only one open position allowed at a time.

Requirements

  • Minimum deposit: $200 (compounding mode).
  • Withdraw profits periodically to mitigate investment risks.
  • For consistent returns, use low-spread, low-cost trading accounts.
  • Consider using the ‌Tickmill RAW ECN account‌ (same as mine) for optimal execution.

Note: Trading carries risks. Discipline defines success.


Non ci sono recensioni
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 01:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 17:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 12:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 12:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 17:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.27 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 15:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.03.26 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.26 15:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
