- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 229
Profit Trade:
801 (65.17%)
Loss Trade:
428 (34.83%)
Best Trade:
19.96 USD
Worst Trade:
-22.44 USD
Profitto lordo:
1 811.52 USD (1 154 580 pips)
Perdita lorda:
-1 865.41 USD (836 351 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (29.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.82 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
14.19%
Massimo carico di deposito:
14.27%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
658 (53.54%)
Short Trade:
571 (46.46%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-4.36 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-34.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.07 USD (6)
Crescita mensile:
-2.06%
Previsione annuale:
-25.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
147.43 USD
Massimale:
167.75 USD (553.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.65% (157.85 USD)
Per equità:
12.39% (9.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1125
|BTCUSD
|93
|USDJPY
|10
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-74
|BTCUSD
|32
|USDJPY
|-9
|EURUSD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|BTCUSD
|316K
|USDJPY
|-146
|EURUSD
|-214
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.96 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +29.12 USD
Massima perdita consecutiva: -34.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.96 × 271
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
AxioryAsia-02Live
|1.22 × 142
|
FBS-Real-9
|1.26 × 46
Sniper
Intraday Scalping
Prolonged patience, striking with the precision of a sniper.
- Every trade enters strictly with a stop loss.
- Maximum risk per trade: 5% of capital.
- Only one open position allowed at a time.
Requirements
- Minimum deposit: $200 (compounding mode).
- Withdraw profits periodically to mitigate investment risks.
- For consistent returns, use low-spread, low-cost trading accounts.
- Consider using the Tickmill RAW ECN account (same as mine) for optimal execution.
Note: Trading carries risks. Discipline defines success.
