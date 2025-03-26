- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 221
Bénéfice trades:
796 (65.19%)
Perte trades:
425 (34.81%)
Meilleure transaction:
19.96 USD
Pire transaction:
-22.44 USD
Bénéfice brut:
1 791.84 USD (1 147 045 pips)
Perte brute:
-1 854.08 USD (835 235 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (29.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.82 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
14.19%
Charge de dépôt maximale:
14.27%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
652 (53.40%)
Courts trades:
569 (46.60%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.05 USD
Bénéfice moyen:
2.25 USD
Perte moyenne:
-4.36 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-34.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-61.07 USD (6)
Croissance mensuelle:
-10.11%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.43 USD
Maximal:
167.75 USD (553.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.65% (157.85 USD)
Par fonds propres:
12.39% (9.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1118
|BTCUSD
|92
|USDJPY
|10
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-82
|BTCUSD
|31
|USDJPY
|-9
|EURUSD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.2K
|BTCUSD
|310K
|USDJPY
|-146
|EURUSD
|-214
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +19.96 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +29.12 USD
Perte consécutive maximale: -34.46 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 5
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 227
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.96 × 271
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
AxioryAsia-02Live
|1.22 × 142
|
FBS-Real-9
|1.26 × 46
Sniper
Intraday Scalping
Prolonged patience, striking with the precision of a sniper.
- Every trade enters strictly with a stop loss.
- Maximum risk per trade: 5% of capital.
- Only one open position allowed at a time.
Requirements
- Minimum deposit: $200 (compounding mode).
- Withdraw profits periodically to mitigate investment risks.
- For consistent returns, use low-spread, low-cost trading accounts.
- Consider using the Tickmill RAW ECN account (same as mine) for optimal execution.
Note: Trading carries risks. Discipline defines success.
Aucun avis
