Lei Ma

SniperX

Lei Ma
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -47%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 221
Bénéfice trades:
796 (65.19%)
Perte trades:
425 (34.81%)
Meilleure transaction:
19.96 USD
Pire transaction:
-22.44 USD
Bénéfice brut:
1 791.84 USD (1 147 045 pips)
Perte brute:
-1 854.08 USD (835 235 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (29.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
41.82 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
14.19%
Charge de dépôt maximale:
14.27%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
652 (53.40%)
Courts trades:
569 (46.60%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.05 USD
Bénéfice moyen:
2.25 USD
Perte moyenne:
-4.36 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-34.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-61.07 USD (6)
Croissance mensuelle:
-10.11%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.43 USD
Maximal:
167.75 USD (553.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.65% (157.85 USD)
Par fonds propres:
12.39% (9.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1118
BTCUSD 92
USDJPY 10
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -82
BTCUSD 31
USDJPY -9
EURUSD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 310K
USDJPY -146
EURUSD -214
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.96 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +29.12 USD
Perte consécutive maximale: -34.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 5
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.25 × 4
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 227
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.96 × 271
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
AxioryAsia-02Live
1.22 × 142
FBS-Real-9
1.26 × 46
139 plus...
Sniper
Intraday Scalping

Prolonged patience, striking with the precision of a sniper.

  • Every trade enters strictly with a stop loss.
  • Maximum risk per trade: 5% of capital.
  • Only one open position allowed at a time.

Requirements

  • Minimum deposit: $200 (compounding mode).
  • Withdraw profits periodically to mitigate investment risks.
  • For consistent returns, use low-spread, low-cost trading accounts.
  • Consider using the ‌Tickmill RAW ECN account‌ (same as mine) for optimal execution.

Note: Trading carries risks. Discipline defines success.


Aucun avis
2025.08.14 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 01:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 13:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 17:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 12:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 12:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.01 17:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.27 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 15:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.03.26 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.26 15:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SniperX
30 USD par mois
-47%
0
0
USD
268
USD
27
99%
1 221
65%
14%
0.96
-0.05
USD
72%
1:500
