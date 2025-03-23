Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 11 Pepperstone-Edge12 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 12 VantageInternational-Live 2 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.10 × 39 ICMarkets-Live19 0.45 × 226 ICMarketsSC-Live25 0.47 × 36 ICMarkets-Live03 0.56 × 34 ICMarketsSC-Live22 0.60 × 124 ICMarketsSC-Live14 0.61 × 145 ICMarkets-Live22 0.63 × 149 ICMarketsSC-Live10 0.63 × 98 ICMarketsSC-Live19 0.69 × 62 ICMarketsSC-Live20 0.71 × 80 ICMarketsSC-Live09 0.73 × 903 FPMarkets-Live 1.00 × 9 Tickmill-Live08 1.00 × 1 MonetaMarkets-Live01 1.00 × 10 VantageFXInternational-Live 6 1.09 × 22 ICMarketsSC-Live23 1.17 × 482 ICMarketsSC-Live16 1.18 × 251 FusionMarkets-Live 2 1.31 × 104 ICMarketsSC-Live03 1.33 × 1350 GlobalPrime-Live 1.45 × 11 ICMarketsSC-Live31 1.49 × 269 93 daha fazla...