Mathew Alessandro Vincenti

TREND RSI SCALPER

Mathew Alessandro Vincenti
0 inceleme
Güvenilirlik
204 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 162%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 827
Kârla kapanan işlemler:
2 260 (79.94%)
Zararla kapanan işlemler:
567 (20.06%)
En iyi işlem:
31.54 GBP
En kötü işlem:
-32.63 GBP
Brüt kâr:
2 352.61 GBP (262 428 pips)
Brüt zarar:
-1 473.88 GBP (145 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (18.07 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
188.85 GBP (20)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
81.04%
Maks. mevduat yükü:
4.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.20
Alış işlemleri:
1 163 (41.14%)
Satış işlemleri:
1 664 (58.86%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
0.31 GBP
Ortalama kâr:
1.04 GBP
Ortalama zarar:
-2.60 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-141.79 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-141.79 GBP (11)
Aylık büyüme:
1.41%
Yıllık tahmin:
20.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 GBP
Maksimum:
141.79 GBP (16.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.64% (141.79 GBP)
Varlığa göre:
63.81% (845.89 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 667
EURUSD 522
USDCHF 436
GBPUSD 404
USDJPY 150
EURCHF 135
EURGBP 122
EURAUD 101
GBPCAD 98
EURCAD 98
USDCAD 89
SUMMARY 3
NZDJPY 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 383
EURUSD 230
USDCHF 149
GBPUSD 202
USDJPY 84
EURCHF 13
EURGBP -9
EURAUD -10
GBPCAD 11
EURCAD 37
USDCAD 16
SUMMARY 12
NZDJPY 4
AUDUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 52K
EURUSD 24K
USDCHF 2.8K
GBPUSD 23K
USDJPY 6.5K
EURCHF 1.3K
EURGBP 371
EURAUD 453
GBPCAD 1.7K
EURCAD 2.9K
USDCAD 2K
SUMMARY 0
NZDJPY 478
AUDUSD 800
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.54 GBP
En kötü işlem: -33 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +18.07 GBP
Maksimum ardışık zarar: -141.79 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.10 × 39
ICMarkets-Live19
0.45 × 226
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
ICMarkets-Live03
0.56 × 34
ICMarketsSC-Live22
0.60 × 124
ICMarketsSC-Live14
0.61 × 145
ICMarkets-Live22
0.63 × 149
ICMarketsSC-Live10
0.63 × 98
ICMarketsSC-Live19
0.69 × 62
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.73 × 903
FPMarkets-Live
1.00 × 9
Tickmill-Live08
1.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
1.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live23
1.17 × 482
ICMarketsSC-Live16
1.18 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.31 × 104
ICMarketsSC-Live03
1.33 × 1350
GlobalPrime-Live
1.45 × 11
ICMarketsSC-Live31
1.49 × 269
93 daha fazla...
A long term scalper. This is not for short term trends. Executed positions with a soft recovery system.

Advised to manage a risk level for £2000 / 0.01 lot position for a safe entry. 
İnceleme yok
2025.04.10 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 22:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 00:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 18:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 19:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.