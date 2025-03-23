SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TREND RSI SCALPER
Mathew Alessandro Vincenti

TREND RSI SCALPER

Mathew Alessandro Vincenti
0 avis
Fiabilité
204 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 162%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 827
Bénéfice trades:
2 260 (79.94%)
Perte trades:
567 (20.06%)
Meilleure transaction:
31.54 GBP
Pire transaction:
-32.63 GBP
Bénéfice brut:
2 352.61 GBP (262 428 pips)
Perte brute:
-1 473.88 GBP (145 263 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (18.07 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
188.85 GBP (20)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
80.04%
Charge de dépôt maximale:
4.89%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.20
Longs trades:
1 163 (41.14%)
Courts trades:
1 664 (58.86%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
0.31 GBP
Bénéfice moyen:
1.04 GBP
Perte moyenne:
-2.60 GBP
Pertes consécutives maximales:
11 (-141.79 GBP)
Perte consécutive maximale:
-141.79 GBP (11)
Croissance mensuelle:
1.58%
Prévision annuelle:
20.58%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.69 GBP
Maximal:
141.79 GBP (16.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.64% (141.79 GBP)
Par fonds propres:
63.81% (845.89 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSD 667
EURUSD 522
USDCHF 436
GBPUSD 404
USDJPY 150
EURCHF 135
EURGBP 122
EURAUD 101
GBPCAD 98
EURCAD 98
USDCAD 89
SUMMARY 3
NZDJPY 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSD 383
EURUSD 230
USDCHF 149
GBPUSD 202
USDJPY 84
EURCHF 13
EURGBP -9
EURAUD -10
GBPCAD 11
EURCAD 37
USDCAD 16
SUMMARY 12
NZDJPY 4
AUDUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSD 52K
EURUSD 24K
USDCHF 2.8K
GBPUSD 23K
USDJPY 6.5K
EURCHF 1.3K
EURGBP 371
EURAUD 453
GBPCAD 1.7K
EURCAD 2.9K
USDCAD 2K
SUMMARY 0
NZDJPY 478
AUDUSD 800
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.54 GBP
Pire transaction: -33 GBP
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +18.07 GBP
Perte consécutive maximale: -141.79 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.10 × 39
ICMarkets-Live19
0.45 × 226
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
ICMarkets-Live03
0.56 × 34
ICMarketsSC-Live22
0.60 × 124
ICMarketsSC-Live14
0.61 × 145
ICMarkets-Live22
0.63 × 149
ICMarketsSC-Live10
0.63 × 98
ICMarketsSC-Live19
0.69 × 62
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.73 × 903
FPMarkets-Live
1.00 × 9
Tickmill-Live08
1.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
1.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live23
1.17 × 482
ICMarketsSC-Live16
1.18 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.31 × 104
ICMarketsSC-Live03
1.33 × 1350
GlobalPrime-Live
1.45 × 11
ICMarketsSC-Live31
1.49 × 269
93 plus...
A long term scalper. This is not for short term trends. Executed positions with a soft recovery system.

Advised to manage a risk level for £2000 / 0.01 lot position for a safe entry. 
Aucun avis
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.