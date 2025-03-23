- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 827
Bénéfice trades:
2 260 (79.94%)
Perte trades:
567 (20.06%)
Meilleure transaction:
31.54 GBP
Pire transaction:
-32.63 GBP
Bénéfice brut:
2 352.61 GBP (262 428 pips)
Perte brute:
-1 473.88 GBP (145 263 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (18.07 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
188.85 GBP (20)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
80.04%
Charge de dépôt maximale:
4.89%
Dernier trade:
45 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
6.20
Longs trades:
1 163 (41.14%)
Courts trades:
1 664 (58.86%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
0.31 GBP
Bénéfice moyen:
1.04 GBP
Perte moyenne:
-2.60 GBP
Pertes consécutives maximales:
11 (-141.79 GBP)
Perte consécutive maximale:
-141.79 GBP (11)
Croissance mensuelle:
1.58%
Prévision annuelle:
20.58%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.69 GBP
Maximal:
141.79 GBP (16.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.64% (141.79 GBP)
Par fonds propres:
63.81% (845.89 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|667
|EURUSD
|522
|USDCHF
|436
|GBPUSD
|404
|USDJPY
|150
|EURCHF
|135
|EURGBP
|122
|EURAUD
|101
|GBPCAD
|98
|EURCAD
|98
|USDCAD
|89
|SUMMARY
|3
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDUSD
|383
|EURUSD
|230
|USDCHF
|149
|GBPUSD
|202
|USDJPY
|84
|EURCHF
|13
|EURGBP
|-9
|EURAUD
|-10
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|37
|USDCAD
|16
|SUMMARY
|12
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDUSD
|52K
|EURUSD
|24K
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|23K
|USDJPY
|6.5K
|EURCHF
|1.3K
|EURGBP
|371
|EURAUD
|453
|GBPCAD
|1.7K
|EURCAD
|2.9K
|USDCAD
|2K
|SUMMARY
|0
|NZDJPY
|478
|AUDUSD
|800
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +31.54 GBP
Pire transaction: -33 GBP
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +18.07 GBP
Perte consécutive maximale: -141.79 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.10 × 39
|
ICMarkets-Live19
|0.45 × 226
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
|
ICMarkets-Live03
|0.56 × 34
|
ICMarketsSC-Live22
|0.60 × 124
|
ICMarketsSC-Live14
|0.61 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.63 × 149
|
ICMarketsSC-Live10
|0.63 × 98
|
ICMarketsSC-Live19
|0.69 × 62
|
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.73 × 903
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|1.00 × 10
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 482
|
ICMarketsSC-Live16
|1.18 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.31 × 104
|
ICMarketsSC-Live03
|1.33 × 1350
|
GlobalPrime-Live
|1.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live31
|1.49 × 269
93 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
A long term scalper. This is not for short term trends. Executed positions with a soft recovery system.
Advised to manage a risk level for £2000 / 0.01 lot position for a safe entry.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
162%
0
0
USD
USD
1.5K
GBP
GBP
204
99%
2 827
79%
80%
1.59
0.31
GBP
GBP
64%
1:500