- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 827
Profit Trade:
2 260 (79.94%)
Loss Trade:
567 (20.06%)
Best Trade:
31.54 GBP
Worst Trade:
-32.63 GBP
Profitto lordo:
2 352.61 GBP (262 428 pips)
Perdita lorda:
-1 473.88 GBP (145 263 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (18.07 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
188.85 GBP (20)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
81.04%
Massimo carico di deposito:
4.89%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.20
Long Trade:
1 163 (41.14%)
Short Trade:
1 664 (58.86%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.31 GBP
Profitto medio:
1.04 GBP
Perdita media:
-2.60 GBP
Massime perdite consecutive:
11 (-141.79 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-141.79 GBP (11)
Crescita mensile:
1.56%
Previsione annuale:
20.58%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 GBP
Massimale:
141.79 GBP (16.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.64% (141.79 GBP)
Per equità:
63.81% (845.89 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|667
|EURUSD
|522
|USDCHF
|436
|GBPUSD
|404
|USDJPY
|150
|EURCHF
|135
|EURGBP
|122
|EURAUD
|101
|GBPCAD
|98
|EURCAD
|98
|USDCAD
|89
|SUMMARY
|3
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|383
|EURUSD
|230
|USDCHF
|149
|GBPUSD
|202
|USDJPY
|84
|EURCHF
|13
|EURGBP
|-9
|EURAUD
|-10
|GBPCAD
|11
|EURCAD
|37
|USDCAD
|16
|SUMMARY
|12
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|52K
|EURUSD
|24K
|USDCHF
|2.8K
|GBPUSD
|23K
|USDJPY
|6.5K
|EURCHF
|1.3K
|EURGBP
|371
|EURAUD
|453
|GBPCAD
|1.7K
|EURCAD
|2.9K
|USDCAD
|2K
|SUMMARY
|0
|NZDJPY
|478
|AUDUSD
|800
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.54 GBP
Worst Trade: -33 GBP
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +18.07 GBP
Massima perdita consecutiva: -141.79 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.10 × 39
|
ICMarkets-Live19
|0.45 × 226
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
|
ICMarkets-Live03
|0.56 × 34
|
ICMarketsSC-Live22
|0.60 × 124
|
ICMarketsSC-Live14
|0.61 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.63 × 149
|
ICMarketsSC-Live10
|0.63 × 98
|
ICMarketsSC-Live19
|0.69 × 62
|
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.73 × 903
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|1.00 × 10
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 482
|
ICMarketsSC-Live16
|1.18 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.31 × 104
|
ICMarketsSC-Live03
|1.33 × 1350
|
GlobalPrime-Live
|1.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live31
|1.49 × 269
A long term scalper. This is not for short term trends. Executed positions with a soft recovery system.
Advised to manage a risk level for £2000 / 0.01 lot position for a safe entry.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
162%
0
0
USD
USD
1.5K
GBP
GBP
204
99%
2 827
79%
81%
1.59
0.31
GBP
GBP
64%
1:500