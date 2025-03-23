SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TREND RSI SCALPER
Mathew Alessandro Vincenti

TREND RSI SCALPER

Mathew Alessandro Vincenti
0 recensioni
Affidabilità
204 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 162%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 827
Profit Trade:
2 260 (79.94%)
Loss Trade:
567 (20.06%)
Best Trade:
31.54 GBP
Worst Trade:
-32.63 GBP
Profitto lordo:
2 352.61 GBP (262 428 pips)
Perdita lorda:
-1 473.88 GBP (145 263 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (18.07 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
188.85 GBP (20)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
81.04%
Massimo carico di deposito:
4.89%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.20
Long Trade:
1 163 (41.14%)
Short Trade:
1 664 (58.86%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.31 GBP
Profitto medio:
1.04 GBP
Perdita media:
-2.60 GBP
Massime perdite consecutive:
11 (-141.79 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-141.79 GBP (11)
Crescita mensile:
1.56%
Previsione annuale:
20.58%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 GBP
Massimale:
141.79 GBP (16.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.64% (141.79 GBP)
Per equità:
63.81% (845.89 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 667
EURUSD 522
USDCHF 436
GBPUSD 404
USDJPY 150
EURCHF 135
EURGBP 122
EURAUD 101
GBPCAD 98
EURCAD 98
USDCAD 89
SUMMARY 3
NZDJPY 1
AUDUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 383
EURUSD 230
USDCHF 149
GBPUSD 202
USDJPY 84
EURCHF 13
EURGBP -9
EURAUD -10
GBPCAD 11
EURCAD 37
USDCAD 16
SUMMARY 12
NZDJPY 4
AUDUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 52K
EURUSD 24K
USDCHF 2.8K
GBPUSD 23K
USDJPY 6.5K
EURCHF 1.3K
EURGBP 371
EURAUD 453
GBPCAD 1.7K
EURCAD 2.9K
USDCAD 2K
SUMMARY 0
NZDJPY 478
AUDUSD 800
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.54 GBP
Worst Trade: -33 GBP
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +18.07 GBP
Massima perdita consecutiva: -141.79 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.10 × 39
ICMarkets-Live19
0.45 × 226
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
ICMarkets-Live03
0.56 × 34
ICMarketsSC-Live22
0.60 × 124
ICMarketsSC-Live14
0.61 × 145
ICMarkets-Live22
0.63 × 149
ICMarketsSC-Live10
0.63 × 98
ICMarketsSC-Live19
0.69 × 62
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.73 × 903
FPMarkets-Live
1.00 × 9
Tickmill-Live08
1.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
1.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live23
1.17 × 482
ICMarketsSC-Live16
1.18 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.31 × 104
ICMarketsSC-Live03
1.33 × 1350
GlobalPrime-Live
1.45 × 11
ICMarketsSC-Live31
1.49 × 269
93 più
A long term scalper. This is not for short term trends. Executed positions with a soft recovery system.

Advised to manage a risk level for £2000 / 0.01 lot position for a safe entry. 
Non ci sono recensioni
2025.04.10 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 15:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 22:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 00:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 18:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 22:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 19:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 12:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Copia

