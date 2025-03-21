SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SNIPER IA
Elkin Honorio Otero Mosquera

SNIPER IA

Elkin Honorio Otero Mosquera
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -38%
TradeMaxGlobal-Live10
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
583
Kârla kapanan işlemler:
386 (66.20%)
Zararla kapanan işlemler:
197 (33.79%)
En iyi işlem:
49.20 USD
En kötü işlem:
-47.60 USD
Brüt kâr:
1 259.70 USD (37 238 pips)
Brüt zarar:
-1 074.39 USD (26 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (54.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.88 USD (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
1.48%
Maks. mevduat yükü:
146.86%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
143 (24.53%)
Satış işlemleri:
440 (75.47%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
3.26 USD
Ortalama zarar:
-5.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-78.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.86 USD (4)
Aylık büyüme:
3.11%
Yıllık tahmin:
37.76%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.45 USD
Maksimum:
146.59 USD (116.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.69% (90.37 USD)
Varlığa göre:
62.44% (329.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 192
EURUSD 57
GBPUSD 36
USDCAD 33
AUDUSD 31
EURGBP 29
USDJPY 20
AUDNZD 20
EURCAD 17
CADCHF 16
EURAUD 16
USDCHF 15
AUDCAD 14
AUDCHF 12
EURJPY 10
GBPNZD 8
CHFJPY 8
EURCHF 7
EURNZD 7
GBPJPY 7
AUDJPY 7
GOOG.NAS 6
XTIUSD 4
NZDJPY 4
NZDUSD 3
CADJPY 2
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 66
EURUSD 70
GBPUSD 63
USDCAD 4
AUDUSD -37
EURGBP -45
USDJPY 26
AUDNZD 0
EURCAD 23
CADCHF 2
EURAUD -86
USDCHF 1
AUDCAD 2
AUDCHF 12
EURJPY 19
GBPNZD 59
CHFJPY 20
EURCHF -18
EURNZD -5
GBPJPY -7
AUDJPY 5
GOOG.NAS 2
XTIUSD 1
NZDJPY 3
NZDUSD 1
CADJPY 0
GBPCHF 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.6K
EURUSD -382
GBPUSD 1.8K
USDCAD 132
AUDUSD -331
EURGBP -437
USDJPY 535
AUDNZD -452
EURCAD 307
CADCHF 112
EURAUD -844
USDCHF 465
AUDCAD -65
AUDCHF 152
EURJPY 434
GBPNZD 1.9K
CHFJPY 375
EURCHF -227
EURNZD -201
GBPJPY -245
AUDJPY 120
GOOG.NAS 235
XTIUSD 7
NZDJPY 37
NZDUSD 20
CADJPY -98
GBPCHF 112
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.20 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 17
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 163
Exness-Real18
0.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real
3.00 × 1
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
FXCM-USDReal08
12.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 23:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 20:18
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 03:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 02:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 01:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SNIPER IA
Ayda 30 USD
-38%
0
0
USD
409
USD
49
94%
583
66%
1%
1.17
0.32
USD
87%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.