Elkin Honorio Otero Mosquera

SNIPER IA

Elkin Honorio Otero Mosquera
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -38%
TradeMaxGlobal-Live10
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
583
Profit Trade:
386 (66.20%)
Loss Trade:
197 (33.79%)
Best Trade:
49.20 USD
Worst Trade:
-47.60 USD
Profitto lordo:
1 259.70 USD (37 238 pips)
Perdita lorda:
-1 074.39 USD (26 151 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (54.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.88 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
1.48%
Massimo carico di deposito:
146.86%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
143 (24.53%)
Short Trade:
440 (75.47%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-5.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-78.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.86 USD (4)
Crescita mensile:
3.11%
Previsione annuale:
37.76%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.45 USD
Massimale:
146.59 USD (116.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.69% (90.37 USD)
Per equità:
62.44% (329.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 192
EURUSD 57
GBPUSD 36
USDCAD 33
AUDUSD 31
EURGBP 29
USDJPY 20
AUDNZD 20
EURCAD 17
CADCHF 16
EURAUD 16
USDCHF 15
AUDCAD 14
AUDCHF 12
EURJPY 10
GBPNZD 8
CHFJPY 8
EURCHF 7
EURNZD 7
GBPJPY 7
AUDJPY 7
GOOG.NAS 6
XTIUSD 4
NZDJPY 4
NZDUSD 3
CADJPY 2
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 66
EURUSD 70
GBPUSD 63
USDCAD 4
AUDUSD -37
EURGBP -45
USDJPY 26
AUDNZD 0
EURCAD 23
CADCHF 2
EURAUD -86
USDCHF 1
AUDCAD 2
AUDCHF 12
EURJPY 19
GBPNZD 59
CHFJPY 20
EURCHF -18
EURNZD -5
GBPJPY -7
AUDJPY 5
GOOG.NAS 2
XTIUSD 1
NZDJPY 3
NZDUSD 1
CADJPY 0
GBPCHF 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.6K
EURUSD -382
GBPUSD 1.8K
USDCAD 132
AUDUSD -331
EURGBP -437
USDJPY 535
AUDNZD -452
EURCAD 307
CADCHF 112
EURAUD -844
USDCHF 465
AUDCAD -65
AUDCHF 152
EURJPY 434
GBPNZD 1.9K
CHFJPY 375
EURCHF -227
EURNZD -201
GBPJPY -245
AUDJPY 120
GOOG.NAS 235
XTIUSD 7
NZDJPY 37
NZDUSD 20
CADJPY -98
GBPCHF 112
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.20 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.04 USD
Massima perdita consecutiva: -78.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 17
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 163
Exness-Real18
0.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real
3.00 × 1
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
FXCM-USDReal08
12.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 23:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 20:18
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 03:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 02:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 01:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SNIPER IA
30USD al mese
-38%
0
0
USD
409
USD
49
94%
583
66%
1%
1.17
0.32
USD
87%
1:300
