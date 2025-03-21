SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SNIPER IA
Elkin Honorio Otero Mosquera

SNIPER IA

Elkin Honorio Otero Mosquera
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -38%
TradeMaxGlobal-Live10
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
583
Bénéfice trades:
386 (66.20%)
Perte trades:
197 (33.79%)
Meilleure transaction:
49.20 USD
Pire transaction:
-47.60 USD
Bénéfice brut:
1 259.70 USD (37 238 pips)
Perte brute:
-1 074.39 USD (26 151 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (54.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
58.88 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
1.48%
Charge de dépôt maximale:
146.86%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.26
Longs trades:
143 (24.53%)
Courts trades:
440 (75.47%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
3.26 USD
Perte moyenne:
-5.45 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-78.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-130.86 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.11%
Prévision annuelle:
37.76%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
64.45 USD
Maximal:
146.59 USD (116.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.69% (90.37 USD)
Par fonds propres:
62.44% (329.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 192
EURUSD 57
GBPUSD 36
USDCAD 33
AUDUSD 31
EURGBP 29
USDJPY 20
AUDNZD 20
EURCAD 17
CADCHF 16
EURAUD 16
USDCHF 15
AUDCAD 14
AUDCHF 12
EURJPY 10
GBPNZD 8
CHFJPY 8
EURCHF 7
EURNZD 7
GBPJPY 7
AUDJPY 7
GOOG.NAS 6
XTIUSD 4
NZDJPY 4
NZDUSD 3
CADJPY 2
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 66
EURUSD 70
GBPUSD 63
USDCAD 4
AUDUSD -37
EURGBP -45
USDJPY 26
AUDNZD 0
EURCAD 23
CADCHF 2
EURAUD -86
USDCHF 1
AUDCAD 2
AUDCHF 12
EURJPY 19
GBPNZD 59
CHFJPY 20
EURCHF -18
EURNZD -5
GBPJPY -7
AUDJPY 5
GOOG.NAS 2
XTIUSD 1
NZDJPY 3
NZDUSD 1
CADJPY 0
GBPCHF 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.6K
EURUSD -382
GBPUSD 1.8K
USDCAD 132
AUDUSD -331
EURGBP -437
USDJPY 535
AUDNZD -452
EURCAD 307
CADCHF 112
EURAUD -844
USDCHF 465
AUDCAD -65
AUDCHF 152
EURJPY 434
GBPNZD 1.9K
CHFJPY 375
EURCHF -227
EURNZD -201
GBPJPY -245
AUDJPY 120
GOOG.NAS 235
XTIUSD 7
NZDJPY 37
NZDUSD 20
CADJPY -98
GBPCHF 112
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.20 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +54.04 USD
Perte consécutive maximale: -78.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 17
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 163
Exness-Real18
0.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real
3.00 × 1
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
FXCM-USDReal08
12.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.06 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 23:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 20:18
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 17:12
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 16:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 03:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 02:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 01:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SNIPER IA
30 USD par mois
-38%
0
0
USD
409
USD
49
94%
583
66%
1%
1.17
0.32
USD
87%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.