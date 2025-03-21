智能趋势追踪EA：基于MA、CCI与ADX的多重过滤交易系统

产品概述

这是一款基于MetaTrader 4平台的高效智能交易系统（EA），专为趋势追踪和震荡过滤设计。通过结合移动平均线（MA）、顺势指标（CCI）和平均趋向指数（ADX），该EA能够在趋势明确的市场中精准开仓，同时有效过滤震荡行情，避免不必要的交易风险。无论是日内交易者还是中长期投资者，都可以通过这款EA实现自动化交易，提升交易效率和盈利能力。

核心功能

多重趋势确认 使用 MA5、MA10、MA30 三条移动平均线，结合H4时间框架的MA30趋势过滤，确保开仓方向与更高时间框架的趋势一致。

支持金叉/死叉开仓逻辑，结合CCI指标进一步确认趋势强度。 ADX震荡过滤 内置ADX指标，默认在H4时间框架下运行，可自定义ADX周期和阈值（默认25）。

只有当ADX值高于设定阈值时，才允许开仓，有效避免在震荡市场中频繁交易。 动态止盈与移动止损 支持动态止盈功能，根据当前盈利情况自动调整止盈点，最大化利润。

移动止损功能可随着价格波动自动调整止损位，保护利润并降低风险。 金字塔加仓与分批平仓 支持金字塔加仓策略，当持仓盈利达到设定点数时，自动按比例加仓，扩大盈利潜力。

分批平仓功能可在盈利达到一定水平时，逐步平仓部分头寸，锁定利润。 急涨急跌保护 内置急涨急跌止盈功能，当价格在短时间内剧烈波动时，自动平仓所有订单，避免意外损失。 灵活的参数设置 所有关键参数均可自定义，包括手数、止损点数、止盈点数、加仓比例、ADX阈值等，适应不同交易者的风险偏好和交易风格。 一键平仓功能 提供可视化按钮，支持一键平仓所有订单、全部多单或全部空单，方便快速应对市场变化。

适用场景

趋势市场 ：在趋势明确的市场中，EA能够精准捕捉入场机会，最大化利润。

震荡过滤 ：通过ADX指标过滤震荡行情，避免在无趋势市场中频繁交易。

多时间框架分析：结合H4时间框架的趋势确认，确保交易方向与更高时间框架一致，提升胜率。

产品优势

高胜率策略 ：通过多重指标过滤和趋势确认，确保开仓信号的高可靠性。

风险控制 ：动态止盈、移动止损、急涨急跌保护等功能，有效控制风险。

灵活易用 ：所有参数均可自定义，适合不同交易风格和风险偏好。

自动化交易：无需人工干预，全天候监控市场并执行交易，节省时间和精力。

适合人群

日内交易者 ：适合希望在短时间内捕捉趋势机会的交易者。

中长期投资者 ：适合希望通过自动化工具实现稳定盈利的投资者。

编程爱好者：代码结构清晰，注释详细，适合学习和二次开发。

技术细节

平台：MetaTrader 4 (MT4)

编程语言：MQL4

时间框架：适用于M1及以上时间框架，默认以H4为趋势过滤框架。

货币对：适用于所有货币对，推荐用于流动性较高的主要货币对（如EURUSD、XAUUSD 、 GBPUSD等）。

购买后您将获得

完整的MQL4源代码文件（.mq4）。 详细的参数说明和使用指南。 免费的技术支持（限时）。

