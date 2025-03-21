- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2487
|USDJPY
|81
|USOil
|60
|ETHUSD
|44
|XAGUSD
|34
|GBPUSD
|28
|EURUSD
|26
|BTCUSD
|4
|USDCAD
|3
|HKG50
|2
|GBPJPY
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-6.6K
|USDJPY
|-62
|USOil
|-200
|ETHUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|-404
|GBPUSD
|-204
|EURUSD
|-7
|BTCUSD
|-67
|USDCAD
|0
|HKG50
|68
|GBPJPY
|-3
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-76K
|USDJPY
|58
|USOil
|-4.5K
|ETHUSD
|33K
|XAGUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|-2.3K
|EURUSD
|-680
|BTCUSD
|102K
|USDCAD
|-69
|HKG50
|5.3K
|GBPJPY
|-448
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CXMTradingLtd-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
智能趋势追踪EA：基于MA、CCI与ADX的多重过滤交易系统
产品概述
这是一款基于MetaTrader 4平台的高效智能交易系统（EA），专为趋势追踪和震荡过滤设计。通过结合移动平均线（MA）、顺势指标（CCI）和平均趋向指数（ADX），该EA能够在趋势明确的市场中精准开仓，同时有效过滤震荡行情，避免不必要的交易风险。无论是日内交易者还是中长期投资者，都可以通过这款EA实现自动化交易，提升交易效率和盈利能力。
核心功能
-
多重趋势确认
-
使用MA5、MA10、MA30三条移动平均线，结合H4时间框架的MA30趋势过滤，确保开仓方向与更高时间框架的趋势一致。
-
支持金叉/死叉开仓逻辑，结合CCI指标进一步确认趋势强度。
-
-
ADX震荡过滤
-
内置ADX指标，默认在H4时间框架下运行，可自定义ADX周期和阈值（默认25）。
-
只有当ADX值高于设定阈值时，才允许开仓，有效避免在震荡市场中频繁交易。
-
-
动态止盈与移动止损
-
支持动态止盈功能，根据当前盈利情况自动调整止盈点，最大化利润。
-
移动止损功能可随着价格波动自动调整止损位，保护利润并降低风险。
-
-
金字塔加仓与分批平仓
-
支持金字塔加仓策略，当持仓盈利达到设定点数时，自动按比例加仓，扩大盈利潜力。
-
分批平仓功能可在盈利达到一定水平时，逐步平仓部分头寸，锁定利润。
-
-
急涨急跌保护
-
内置急涨急跌止盈功能，当价格在短时间内剧烈波动时，自动平仓所有订单，避免意外损失。
-
-
灵活的参数设置
-
所有关键参数均可自定义，包括手数、止损点数、止盈点数、加仓比例、ADX阈值等，适应不同交易者的风险偏好和交易风格。
-
-
一键平仓功能
-
提供可视化按钮，支持一键平仓所有订单、全部多单或全部空单，方便快速应对市场变化。
-
适用场景
-
趋势市场：在趋势明确的市场中，EA能够精准捕捉入场机会，最大化利润。
-
震荡过滤：通过ADX指标过滤震荡行情，避免在无趋势市场中频繁交易。
-
多时间框架分析：结合H4时间框架的趋势确认，确保交易方向与更高时间框架一致，提升胜率。
产品优势
-
高胜率策略：通过多重指标过滤和趋势确认，确保开仓信号的高可靠性。
-
风险控制：动态止盈、移动止损、急涨急跌保护等功能，有效控制风险。
-
灵活易用：所有参数均可自定义，适合不同交易风格和风险偏好。
-
自动化交易：无需人工干预，全天候监控市场并执行交易，节省时间和精力。
适合人群
-
日内交易者：适合希望在短时间内捕捉趋势机会的交易者。
-
中长期投资者：适合希望通过自动化工具实现稳定盈利的投资者。
-
编程爱好者：代码结构清晰，注释详细，适合学习和二次开发。
技术细节
-
平台：MetaTrader 4 (MT4)
-
编程语言：MQL4
-
时间框架：适用于M1及以上时间框架，默认以H4为趋势过滤框架。
-
货币对：适用于所有货币对，推荐用于流动性较高的主要货币对（如EURUSD、XAUUSD 、 GBPUSD等）。
购买后您将获得
-
完整的MQL4源代码文件（.mq4）。
-
详细的参数说明和使用指南。
-
免费的技术支持（限时）。
立即购买，开启您的自动化交易之旅！
这款EA是您实现稳定盈利的得力助手，无论是新手还是经验丰富的交易者，都能从中受益。立即购买，体验智能交易的魅力！
