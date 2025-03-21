- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2487
|USDJPY
|81
|USOil
|60
|ETHUSD
|44
|XAGUSD
|34
|GBPUSD
|28
|EURUSD
|26
|BTCUSD
|4
|USDCAD
|3
|HKG50
|2
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-6.6K
|USDJPY
|-62
|USOil
|-200
|ETHUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|-404
|GBPUSD
|-204
|EURUSD
|-7
|BTCUSD
|-67
|USDCAD
|0
|HKG50
|68
|GBPJPY
|-3
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-76K
|USDJPY
|58
|USOil
|-4.5K
|ETHUSD
|33K
|XAGUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|-2.3K
|EURUSD
|-680
|BTCUSD
|102K
|USDCAD
|-69
|HKG50
|5.3K
|GBPJPY
|-448
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
智能趋势追踪EA：基于MA、CCI与ADX的多重过滤交易系统
产品概述
这是一款基于MetaTrader 4平台的高效智能交易系统（EA），专为趋势追踪和震荡过滤设计。通过结合移动平均线（MA）、顺势指标（CCI）和平均趋向指数（ADX），该EA能够在趋势明确的市场中精准开仓，同时有效过滤震荡行情，避免不必要的交易风险。无论是日内交易者还是中长期投资者，都可以通过这款EA实现自动化交易，提升交易效率和盈利能力。
核心功能
-
多重趋势确认
-
使用MA5、MA10、MA30三条移动平均线，结合H4时间框架的MA30趋势过滤，确保开仓方向与更高时间框架的趋势一致。
-
支持金叉/死叉开仓逻辑，结合CCI指标进一步确认趋势强度。
-
-
ADX震荡过滤
-
内置ADX指标，默认在H4时间框架下运行，可自定义ADX周期和阈值（默认25）。
-
只有当ADX值高于设定阈值时，才允许开仓，有效避免在震荡市场中频繁交易。
-
-
动态止盈与移动止损
-
支持动态止盈功能，根据当前盈利情况自动调整止盈点，最大化利润。
-
移动止损功能可随着价格波动自动调整止损位，保护利润并降低风险。
-
-
金字塔加仓与分批平仓
-
支持金字塔加仓策略，当持仓盈利达到设定点数时，自动按比例加仓，扩大盈利潜力。
-
分批平仓功能可在盈利达到一定水平时，逐步平仓部分头寸，锁定利润。
-
-
急涨急跌保护
-
内置急涨急跌止盈功能，当价格在短时间内剧烈波动时，自动平仓所有订单，避免意外损失。
-
-
灵活的参数设置
-
所有关键参数均可自定义，包括手数、止损点数、止盈点数、加仓比例、ADX阈值等，适应不同交易者的风险偏好和交易风格。
-
-
一键平仓功能
-
提供可视化按钮，支持一键平仓所有订单、全部多单或全部空单，方便快速应对市场变化。
-
适用场景
-
趋势市场：在趋势明确的市场中，EA能够精准捕捉入场机会，最大化利润。
-
震荡过滤：通过ADX指标过滤震荡行情，避免在无趋势市场中频繁交易。
-
多时间框架分析：结合H4时间框架的趋势确认，确保交易方向与更高时间框架一致，提升胜率。
产品优势
-
高胜率策略：通过多重指标过滤和趋势确认，确保开仓信号的高可靠性。
-
风险控制：动态止盈、移动止损、急涨急跌保护等功能，有效控制风险。
-
灵活易用：所有参数均可自定义，适合不同交易风格和风险偏好。
-
自动化交易：无需人工干预，全天候监控市场并执行交易，节省时间和精力。
适合人群
-
日内交易者：适合希望在短时间内捕捉趋势机会的交易者。
-
中长期投资者：适合希望通过自动化工具实现稳定盈利的投资者。
-
编程爱好者：代码结构清晰，注释详细，适合学习和二次开发。
技术细节
-
平台：MetaTrader 4 (MT4)
-
编程语言：MQL4
-
时间框架：适用于M1及以上时间框架，默认以H4为趋势过滤框架。
-
货币对：适用于所有货币对，推荐用于流动性较高的主要货币对（如EURUSD、XAUUSD 、 GBPUSD等）。
购买后您将获得
-
完整的MQL4源代码文件（.mq4）。
-
详细的参数说明和使用指南。
-
免费的技术支持（限时）。
立即购买，开启您的自动化交易之旅！
这款EA是您实现稳定盈利的得力助手，无论是新手还是经验丰富的交易者，都能从中受益。立即购买，体验智能交易的魅力！
