AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 3

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 775
Kârla kapanan işlemler:
1 445 (81.40%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (18.59%)
En iyi işlem:
1 086.75 USD
En kötü işlem:
-2 039.91 USD
Brüt kâr:
95 259.36 USD (273 063 pips)
Brüt zarar:
-88 779.17 USD (267 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (3 931.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 176.96 USD (24)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
99.18%
Maks. mevduat yükü:
24.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
960 (54.08%)
Satış işlemleri:
815 (45.92%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
3.65 USD
Ortalama kâr:
65.92 USD
Ortalama zarar:
-269.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-9 880.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 095.98 USD (16)
Aylık büyüme:
-10.48%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15 412.22 USD (23.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.20% (13 095.98 USD)
Varlığa göre:
47.39% (24 489.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold 220
EURUSD 209
USDCAD 207
NZDCHF 207
EURCAD 173
NZDJPY 162
EURGBP 153
GBPUSD 153
EURJPY 145
GBPCHF 65
GBPJPY 42
AUDUSD 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold 5.4K
EURUSD -3.1K
USDCAD 4.9K
NZDCHF -14K
EURCAD -6.7K
NZDJPY 4.1K
EURGBP 2.2K
GBPUSD 1.4K
EURJPY 2K
GBPCHF 3.3K
GBPJPY 2.9K
AUDUSD 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold 14K
EURUSD -51K
USDCAD 18K
NZDCHF -15K
EURCAD -23K
NZDJPY 13K
EURGBP 8.1K
GBPUSD 14K
EURJPY 14K
GBPCHF 4.4K
GBPJPY 4.8K
AUDUSD 3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 086.75 USD
En kötü işlem: -2 040 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +3 931.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -9 880.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AFXCapital-Real
0.00 × 15
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 137
XM.COM-Real 13
0.00 × 28
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 7
Huge-Live
0.00 × 6
ValourGlobal-1
0.00 × 7
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 122
MYFX-US07-Live
0.00 × 55
XM.COM-Real 15
0.00 × 24
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 54
VantageInternational-Live 14
0.00 × 8
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
LMAXMU-LIVE
0.00 × 53
XIGLimited-Live
0.00 × 136
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 66
AdamantFinance-Real
0.00 × 17
Exness-Real25
0.00 × 20
FPMarkets-Live4
0.00 × 4
EverestCM-Platform
0.00 × 2
StarfishFX-Live2
0.00 × 1
FideliscmCyprus-Live
0.00 × 1
Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 3000 USD.


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algo Ahmed 3
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
40K
USD
27
100%
1 775
81%
99%
1.07
3.65
USD
47%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.