SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Algo Ahmed 3
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 3

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 771
Bénéfice trades:
1 442 (81.42%)
Perte trades:
329 (18.58%)
Meilleure transaction:
1 086.75 USD
Pire transaction:
-2 039.91 USD
Bénéfice brut:
94 977.61 USD (272 820 pips)
Perte brute:
-88 746.97 USD (267 129 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (3 931.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 176.96 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
99.18%
Charge de dépôt maximale:
24.05%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
98
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.40
Longs trades:
956 (53.98%)
Courts trades:
815 (46.02%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
3.52 USD
Bénéfice moyen:
65.87 USD
Perte moyenne:
-269.75 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-9 880.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 095.98 USD (16)
Croissance mensuelle:
-9.88%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15 412.22 USD (23.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.20% (13 095.98 USD)
Par fonds propres:
47.39% (24 489.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold 220
EURUSD 209
USDCAD 207
NZDCHF 207
EURCAD 173
NZDJPY 162
EURGBP 153
GBPUSD 153
EURJPY 145
GBPCHF 65
GBPJPY 42
AUDUSD 35
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold 5.4K
EURUSD -3.1K
USDCAD 4.9K
NZDCHF -14K
EURCAD -6.7K
NZDJPY 4.1K
EURGBP 2.2K
GBPUSD 1.4K
EURJPY 2K
GBPCHF 3.3K
GBPJPY 2.9K
AUDUSD 4.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold 14K
EURUSD -51K
USDCAD 18K
NZDCHF -15K
EURCAD -23K
NZDJPY 13K
EURGBP 8.1K
GBPUSD 14K
EURJPY 14K
GBPCHF 4.4K
GBPJPY 4.8K
AUDUSD 3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 086.75 USD
Pire transaction: -2 040 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +3 931.34 USD
Perte consécutive maximale: -9 880.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AFXCapital-Real
0.00 × 15
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 137
XM.COM-Real 13
0.00 × 28
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 7
Huge-Live
0.00 × 6
ValourGlobal-1
0.00 × 7
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 122
MYFX-US07-Live
0.00 × 55
XM.COM-Real 15
0.00 × 24
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 54
VantageInternational-Live 14
0.00 × 8
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
LMAXMU-LIVE
0.00 × 53
XIGLimited-Live
0.00 × 136
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 66
AdamantFinance-Real
0.00 × 17
Exness-Real25
0.00 × 20
FPMarkets-Live4
0.00 × 4
EverestCM-Platform
0.00 × 2
StarfishFX-Live2
0.00 × 1
FideliscmCyprus-Live
0.00 × 1
1050 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 3000 USD.


Aucun avis
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.08% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 21:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 02:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Algo Ahmed 3
30 USD par mois
12%
0
0
USD
40K
USD
27
100%
1 771
81%
99%
1.07
3.52
USD
47%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.