SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Algo Ahmed 3
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 3

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 775
Profit Trade:
1 445 (81.40%)
Loss Trade:
330 (18.59%)
Best Trade:
1 086.75 USD
Worst Trade:
-2 039.91 USD
Profitto lordo:
95 259.36 USD (273 063 pips)
Perdita lorda:
-88 779.17 USD (267 157 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (3 931.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 176.96 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
99.18%
Massimo carico di deposito:
24.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
960 (54.08%)
Short Trade:
815 (45.92%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
3.65 USD
Profitto medio:
65.92 USD
Perdita media:
-269.03 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-9 880.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 095.98 USD (16)
Crescita mensile:
-9.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15 412.22 USD (23.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.20% (13 095.98 USD)
Per equità:
47.39% (24 489.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold 220
EURUSD 209
USDCAD 207
NZDCHF 207
EURCAD 173
NZDJPY 162
EURGBP 153
GBPUSD 153
EURJPY 145
GBPCHF 65
GBPJPY 42
AUDUSD 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold 5.4K
EURUSD -3.1K
USDCAD 4.9K
NZDCHF -14K
EURCAD -6.7K
NZDJPY 4.1K
EURGBP 2.2K
GBPUSD 1.4K
EURJPY 2K
GBPCHF 3.3K
GBPJPY 2.9K
AUDUSD 4.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold 14K
EURUSD -51K
USDCAD 18K
NZDCHF -15K
EURCAD -23K
NZDJPY 13K
EURGBP 8.1K
GBPUSD 14K
EURJPY 14K
GBPCHF 4.4K
GBPJPY 4.8K
AUDUSD 3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 086.75 USD
Worst Trade: -2 040 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +3 931.34 USD
Massima perdita consecutiva: -9 880.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AFXCapital-Real
0.00 × 15
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 137
XM.COM-Real 13
0.00 × 28
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 7
Huge-Live
0.00 × 6
ValourGlobal-1
0.00 × 7
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 122
MYFX-US07-Live
0.00 × 55
XM.COM-Real 15
0.00 × 24
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 54
VantageInternational-Live 14
0.00 × 8
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
LMAXMU-LIVE
0.00 × 53
XIGLimited-Live
0.00 × 136
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 66
AdamantFinance-Real
0.00 × 17
Exness-Real25
0.00 × 20
FPMarkets-Live4
0.00 × 4
EverestCM-Platform
0.00 × 2
StarfishFX-Live2
0.00 × 1
FideliscmCyprus-Live
0.00 × 1
1050 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 3000 USD.


Non ci sono recensioni
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.08% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 22:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 21:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 02:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo Ahmed 3
30USD al mese
13%
0
0
USD
40K
USD
27
100%
1 775
81%
99%
1.07
3.65
USD
47%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.