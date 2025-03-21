- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 775
Profit Trade:
1 445 (81.40%)
Loss Trade:
330 (18.59%)
Best Trade:
1 086.75 USD
Worst Trade:
-2 039.91 USD
Profitto lordo:
95 259.36 USD (273 063 pips)
Perdita lorda:
-88 779.17 USD (267 157 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (3 931.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 176.96 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
99.18%
Massimo carico di deposito:
24.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.42
Long Trade:
960 (54.08%)
Short Trade:
815 (45.92%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
3.65 USD
Profitto medio:
65.92 USD
Perdita media:
-269.03 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-9 880.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 095.98 USD (16)
Crescita mensile:
-9.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
15 412.22 USD (23.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.20% (13 095.98 USD)
Per equità:
47.39% (24 489.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Gold
|220
|EURUSD
|209
|USDCAD
|207
|NZDCHF
|207
|EURCAD
|173
|NZDJPY
|162
|EURGBP
|153
|GBPUSD
|153
|EURJPY
|145
|GBPCHF
|65
|GBPJPY
|42
|AUDUSD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Gold
|5.4K
|EURUSD
|-3.1K
|USDCAD
|4.9K
|NZDCHF
|-14K
|EURCAD
|-6.7K
|NZDJPY
|4.1K
|EURGBP
|2.2K
|GBPUSD
|1.4K
|EURJPY
|2K
|GBPCHF
|3.3K
|GBPJPY
|2.9K
|AUDUSD
|4.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Gold
|14K
|EURUSD
|-51K
|USDCAD
|18K
|NZDCHF
|-15K
|EURCAD
|-23K
|NZDJPY
|13K
|EURGBP
|8.1K
|GBPUSD
|14K
|EURJPY
|14K
|GBPCHF
|4.4K
|GBPJPY
|4.8K
|AUDUSD
|3.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 086.75 USD
Worst Trade: -2 040 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +3 931.34 USD
Massima perdita consecutiva: -9 880.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 15
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
XM.COM-Real 13
|0.00 × 28
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 7
|
Huge-Live
|0.00 × 6
|
ValourGlobal-1
|0.00 × 7
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 122
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 55
|
XM.COM-Real 15
|0.00 × 24
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 54
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 53
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 136
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 66
|
AdamantFinance-Real
|0.00 × 17
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 4
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 2
|
StarfishFX-Live2
|0.00 × 1
|
FideliscmCyprus-Live
|0.00 × 1
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 3000 USD.
