SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RAJA FOREX from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

RAJA FOREX from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 56%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
118 (79.72%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (20.27%)
En iyi işlem:
1 158.92 USD
En kötü işlem:
-546.90 USD
Brüt kâr:
7 024.55 USD (121 372 pips)
Brüt zarar:
-1 712.97 USD (34 840 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 011.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 326.94 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
75.37%
Maks. mevduat yükü:
12.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
9.71
Alış işlemleri:
129 (87.16%)
Satış işlemleri:
19 (12.84%)
Kâr faktörü:
4.10
Beklenen getiri:
35.89 USD
Ortalama kâr:
59.53 USD
Ortalama zarar:
-57.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-283.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-546.90 USD (1)
Aylık büyüme:
1.96%
Yıllık tahmin:
26.03%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
546.90 USD (4.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.65% (519.64 USD)
Varlığa göre:
33.73% (3 780.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 95
archived 15
EURUSD 8
GBPUSD 8
EURJPY 4
GBPJPY 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
EURNZD 3
GBPNZD 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 514
archived 3.6K
EURUSD 1K
GBPUSD -327
EURJPY 196
GBPJPY 3
EURCAD 128
GBPCAD 67
EURNZD 49
GBPNZD 69
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
archived 0
EURUSD 30K
GBPUSD -15K
EURJPY 13K
GBPJPY -1.6K
EURCAD 7.4K
GBPCAD 3K
EURNZD 4.7K
GBPNZD 4.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 158.92 USD
En kötü işlem: -547 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 011.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -283.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
FXCC-Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
FTT-Live2
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
VARIANSE-Main
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 19
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
379 daha fazla...
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 00:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.85% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 14:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
