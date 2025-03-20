SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RAJA FOREX from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

RAJA FOREX from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 56%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
118 (79.72%)
Loss Trade:
30 (20.27%)
Best Trade:
1 158.92 USD
Worst Trade:
-546.90 USD
Profitto lordo:
7 024.55 USD (121 372 pips)
Perdita lorda:
-1 712.97 USD (34 840 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 011.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 326.94 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
75.37%
Massimo carico di deposito:
12.09%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
9.71
Long Trade:
129 (87.16%)
Short Trade:
19 (12.84%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
35.89 USD
Profitto medio:
59.53 USD
Perdita media:
-57.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-283.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-546.90 USD (1)
Crescita mensile:
1.96%
Previsione annuale:
26.03%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
546.90 USD (4.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.65% (519.64 USD)
Per equità:
33.73% (3 780.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 95
archived 15
EURUSD 8
GBPUSD 8
EURJPY 4
GBPJPY 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
EURNZD 3
GBPNZD 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 514
archived 3.6K
EURUSD 1K
GBPUSD -327
EURJPY 196
GBPJPY 3
EURCAD 128
GBPCAD 67
EURNZD 49
GBPNZD 69
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
archived 0
EURUSD 30K
GBPUSD -15K
EURJPY 13K
GBPJPY -1.6K
EURCAD 7.4K
GBPCAD 3K
EURNZD 4.7K
GBPNZD 4.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 158.92 USD
Worst Trade: -547 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 011.64 USD
Massima perdita consecutiva: -283.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
FXCC-Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
FTT-Live2
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
VARIANSE-Main
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 19
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
379 più
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 00:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.85% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 14:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
