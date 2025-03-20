SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RAJA FOREX from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

RAJA FOREX from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
118 (79.72%)
Perte trades:
30 (20.27%)
Meilleure transaction:
1 158.92 USD
Pire transaction:
-546.90 USD
Bénéfice brut:
7 024.55 USD (121 372 pips)
Perte brute:
-1 712.97 USD (34 840 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (1 011.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 326.94 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
75.37%
Charge de dépôt maximale:
12.09%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
9.71
Longs trades:
129 (87.16%)
Courts trades:
19 (12.84%)
Facteur de profit:
4.10
Rendement attendu:
35.89 USD
Bénéfice moyen:
59.53 USD
Perte moyenne:
-57.10 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-283.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-546.90 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.15%
Prévision annuelle:
26.03%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
546.90 USD (4.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.65% (519.64 USD)
Par fonds propres:
33.73% (3 780.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 95
archived 15
EURUSD 8
GBPUSD 8
EURJPY 4
GBPJPY 4
EURCAD 4
GBPCAD 4
EURNZD 3
GBPNZD 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 514
archived 3.6K
EURUSD 1K
GBPUSD -327
EURJPY 196
GBPJPY 3
EURCAD 128
GBPCAD 67
EURNZD 49
GBPNZD 69
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
archived 0
EURUSD 30K
GBPUSD -15K
EURJPY 13K
GBPJPY -1.6K
EURCAD 7.4K
GBPCAD 3K
EURNZD 4.7K
GBPNZD 4.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 158.92 USD
Pire transaction: -547 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 011.64 USD
Perte consécutive maximale: -283.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
FXCC-Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
FTT-Live2
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
VARIANSE-Main
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 19
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
379 plus...
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Aucun avis
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 07:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 00:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.85% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 14:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RAJA FOREX from FXGP WMC
50 USD par mois
56%
0
0
USD
11K
USD
26
89%
148
79%
75%
4.10
35.89
USD
34%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.